Indústria corta 327 mil vagas no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2017, diz IBGE

A indústria cortou 327 mil postos de trabalho no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a um recuo de 2,7% no total de ocupados no setor em relação ao quarto trimestre do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outros setores que demitiram no período foram a construção, com 389 mil empregados a menos; serviços domésticos, 169 mil pessoas a menos; administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde, com 267 mil demissões; comércio, menos 396 mil trabalhadores; informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, menos 78 mil pessoas; e outros serviços, com a eliminação de 14 mil postos de trabalho.

Por outro lado, houve contratações na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 22 mil vagas a mais; alojamento e alimentação, mais 28 mil empregados; e transporte, armazenagem e correio, com 39 mil ocupados a mais.