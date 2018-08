Conhecido mundialmente por sua extensa lista de conquistas internacionais, o Independiente assegurou nesta quarta-feira mais um troféu para a sua galeria. Em Osaka, no Estádio Nagai, o time argentino assegurou o título da Copa Suruga ao derrotar o Cerezo Osaka por 1 a 0.

A Copa Suruga é disputada desde 2008, envolvendo os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa da Liga Japonesa. Assim, o Independiente assegurou a sua participação no torneio ao faturar no fim do ano passado o título do torneio continental ao superar o Flamengo. E agora assegurou a conquista no Japão.

Com esse novo título, o Independiente passa a contabilizar 18 títulos internacionais, incluindo sete da Libertadores, competição em que participa nesta edição, sendo que o seu adversário nas oitavas de final vai ser o Santos. Esta etapa da competição, inclusive, se iniciou neste meio de semana, com sete dos oito jogos de ida agendadas para o período entre a última terça-feira e esta quinta.

A exceção, portanto, é exatamente o confronto entre Independiente e Santos, com o primeiro duelo tendo sido marcado para 21 de agosto, na Argentina. E os times voltarão a se encontrar no dia 28, com mando do time paulista.

Nesta quarta-feira, no Japão, o Independiente começou melhor e dominou o primeiro tempo, especialmente nos 30 minutos iniciais. E o único gol do jogo saiu aos 28, após uma bela trama ofensiva do time argentino, que terminou com Silvio Romero recebendo passe na grande área e driblando o goleiro adversário para empurrar a bola às redes.

Na etapa final, o Cerezo Osaka chegou a pressionar o time argentino, mas Campana fez boas defesas, assim como as seis substituições realizadas por Ariel Holan levaram o Independiente a melhorar o seu rendimento, o que foi suficiente para manter a vantagem de 1 a 0 e assegurar o título da Copa Suruga.