Apesar de sua importância histórica, o Museu Nacional também foi afetado pela crise profunda que assola o país. Crise financeira, econômica, mas também política, social e moral. Sem que a maioria perceba, estamos a nos transformar numa grande choldra. A herança deixada pela era petista é brutal.

O incêndio do Museu Nacional é emblemático. Sem recursos e com péssima gestão, embora o BNDES tenha disponibilizado R$ 52,5 milhões para a sua restauração e requalificação, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, com 22 itens únicos de nossa história foi destruído pelo fogo na noite deste domingo.

Os aportes para cumprir o orçamento, no entanto, estão há pelo menos três anos funcionando com orçamento reduzido. A situação chegou ao ponto de o museu anunciar uma “vaquinha virtual” para arrecadar recursos junto ao público para reabrir a sala mais importante do acervo, onde fica a instalação do dinossauro Dino Prata. A meta era chegar a R$ 100 mil.

Fundamental para a vida brasileira, que importância poderia ter para os nossos políticos?

Cida no combate

A governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição, disse que já tomou medidas que reforçaram o combate à corrupção, o corte de despesas e desburocratização da máquina pública. “Nós temos um foco muito grande no combate a corrupção. Através do telefone 181, a população pode denunciar qualquer ato de desvio de conduta. Precisamos acabar de vez com a corrupção e contamos o apoio da população para isso, o que pode nos ajudar denunciando qualquer prática criminosa”, disse Cida em conversa com a imprensa.

Front judicial

A Justiça Eleitoral determinou a proibição de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão da Coligação Paraná, Educação e Emprego (MDB/PDT/SD/PC DO B) que faz denúncia contra o candidato ao governo Ratinho Junior. A decisão é da juíza auxiliar Graciane Lemos, do TRE. A propaganda responsabiliza Ratinho Jr, que na época ocupava o cargo de Secretário do Desenvolvimento Urbano, pelo ocorrido de 29 de abril, quando a Polícia Militar investiu contra os professores que se manifestavam no Centro Cívico.

Afronta ao Judiciário

Depois da decisão do TSE, que negou o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva – condenado e preso na Lava Jato –, o PT manteve o discurso e afrontou a Justiça eleitoral no programa eleitoral na TV e nas ruas insistindo na postulação do ex-presidente nas eleições 2018.

Greve de caminhoneiros

A União dos Caminhoneiros do Brasil (UDC-Brasil), soltou um comunicado em 30/08, informando que “dentro de 10 dias fará uma mobilização nacional paralisando por tempo indeterminado com o único objetivo de chamar a atenção do governo federal pelo não estabelecimento e não cumprimento da fiscalização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a devida e prometida ampla divulgação dos pontos de fiscalização como prevê a Lei 13.703”.

Aumento do diesel

A entidade justifica a paralisação dizendo que a falta de fiscalização e atitudes práticas por parte do órgão governamental têm trazido enormes prejuízos aos caminhoneiros autônomos do pais. “A ANTT não instituiu uma fiscalização eficaz na primeira tabela da Resolução 5.820 (que estabeleceu os preços mínimos dos fretes) e já está às voltas com outro aumento do diesel”.

Peso da Lava Jato

“A corrupção desequilibra as disputas eleitorais em favor dos corruptos.” Quem afirma é o procurador da República Deltan Dallagnol. “Uma vez reeleitos, mantêm ou aumentam seus esquemas, gerando mais propinas, o que nos coloca num círculo vicioso”, completa o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba. As informações são de Ricardo Brandt no Estadão.

Avanços

Desde que a Lava Jato virou modelo no enfrentamento à impunidade no Brasil, Dallagnol passou a viajar o País para palestras em que promove o combate à corrupção. O fim do foro privilegiado, a criminalização do caixa 2 de campanhas, maior agilidade nos processos judiciais são bandeiras erguidas por ele nesses eventos. Neste ano, o foco são as eleições 2018. Para Dallagnol, o eleitor precisa fazer sua parte no combate à corrupção.

Sugou o que pode

Os matemáticos do Centro Cívico calculam que Valdir Rossoni foi o político que mais acumulou cargos e benesses nos últimos anos como chefe da Casa Civil de Beto Richa. Tantos que ainda lhe restaram 26 de importância capital na estrutura do Estado e principalmente nas empresas estatais. Outros 100 indicados por ele dispõe de cargos e salários de diversas posições na hierarquia. Não é pouco e Rossoni sugou-os até a última gota.

Mudou de barco

Agora, próximo das eleições e do fim do atual governo, Rossoni decidiu abrir mão de benesses, sinecuras e prebendas. Abandona o barco de Cida Borghetti e embarca no de Ratinho Jr, que lhe parece mais promissor. Ele vem em tratativas com Ratinho Jr há meses, mas adiou sua adesão pública para ficar mais tempo na posse dos cargos e benefícios.

Rasgou a fantasia

Rossoni resolveu, enfim, rasgar a fantasia, sair do armário e entrar de corpo, alma e algibeira na campanha de Ratinho (foto da mesa com Rossoni à direita). E o fez com pompa e circunstância digna do líder de Bituruna. Subiu ao palanque de Ratinho em Francisco Beltrão, discursou, jurou lealdade e só não dançou a chula porque não teve espaço. Para não ser de todo um trânsfuga, esclareceu que para o Senado apoia Beto Richa, de seu partido, o PSDB.

Gleisi barrada

A senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, foi barrada por agentes da Polícia Federal quando tentou, na manhã de ontem, visitar o ex-presidente Lula, preso na sede da superintendência da PF em Curitiba. Semana passada, a Justiça Federal havia cassado a sua condição de advogada de Lula, o que lhe permitia visitá-lo sempre que quisesse. Como não atua como defensora nos tribunais e seus contatos com o ex-presidente têm apenas objetivos políticos, a juíza Carolina Lebbos, da Vara Federal de Execuções Penais, restringiu seu direito de visitas apenas para as quintas-feiras.

Com Haddad

Gleisi acompanhava Fernando Haddad, virtual candidato a presidente da República na chapa do PT em substituição a Lula. Embora inscrito como advogado, Haddad foi à PF para conversar sobre política.

Contra bancos

Muitos presidenciáveis estão em guerra contra bancos, especialmente contra juros altos: Fernando Haddad diz que, se eleito, o governo é que controlará juros por decreto; Ciro Gomes fala em “cartel de bancos”; Bolsonaro, Alckmin e Marina querem “maior competitividade” de bancos; e Amoêdo não fala nada porque foi banqueiro. Roberto Troster, ex-economista-chefe da Febraban, afirma que aumento no número de bancos não vai baixar juros, mas “é popular falar mal de banqueiro”. Para quem não sabe, no Brasil, 82% dos ativos estão nas mãos dos cinco maiores bancos, BB, Bradesco, Caixa, Itaú-Unibanco e Santander.

A favor

Os bancos acompanham essa tendência dos candidatos. A Febraban faz campanha sobre cheque especial, mas não fala em baixar os juros dessa modalidade que, em agosto atingiu 303,2% ao ano, ou seja, 13,19% ao mês (não existe nada no mundo semelhante). A entidade também quer discutir ações concretas para reduzir estruturalmente o spread e, por enquanto, não tem nenhuma proposta.

“Presidente”

Fernando Haddad andou pelo Nordeste, no fim de semana, em Guaranhus, interior de Pernambuco, terra de Lula, colocou na cabeça chapéu de cangaceiro e em Maceió foi chamado, pela primeira vez de “presidente”. E quem o chamou dessa forma foi o senador Renan Calheiros, que tenta a reeleição (ele é do MDB) num acordo com PT de lá.

Calote

A candidata do PSTU à Presidência, Vera Lúcia, que nem aparece nas pesquisas, prega abertamente em sua campanha que seja dado o calote na dívida pública brasileira. O que não chega a ser novidade: na campanha de Lula ao Planalto, em 2002, antes da Carta aos Brasileiros, o então economista do PT, Guido Mantega, também pregava o mesmo calote. Depois, mudou a conversa.

Quem diria

Há mais razões no ar do que pode supor a vã filosofia para o PSB de São Paulo ter lançado a candidatura de Maurren Maggi, atleta olímpica de salto à distância, ao Senado. Na propaganda da TV, aparece ao lado do governador Márcio França.

Cópia

Ainda o governador Márcio França, candidato à reeleição em São Paulo: a campanha exibe no ar uma letra “M” maiúscula, referência ao nome do candidato, que é uma cópia sem tirar nem por do “M” do logotipo da Fundação Roberto Marinho.

Até cadeira

De hoje a domingo próximo, o Rio abriga uma feira de produtos eróticos, quando será lançado o Apimentou.com.br, primeiro e-commerce de um setor que movimenta no Brasil mais de R$ 2 bilhões por ano. Também no evento, estará sendo apresentada uma cadeira de suingue, uma novidade para quem gosta de criatividade. Na próxima quinta-feira, à propósito, estará sendo comemorado o Dia Internacional do Sexo.

Aos 93 anos

Quem tem 76 anos ou mais sabe o que é eleição presidencial sem Lula. Em 1989, depois da redemocratização, ele já disputava o Planalto naquela eleição e em todas as outras que seguiram, cinco pessoalmente e mais duas por intermédio de Dilma. Emplacou quatro vitórias e três derrotas. Agora, por conta de sua condenação e da pena de 12 anos que lhe foi imposta, ele só pode voltar a disputar oito anos depois, como manda a lei, ou seja, só em 2038, quando estará com 93 anos.

Celular mudo

Marília Gabriela, 70 anos, que está em cartaz em São Paulo com a peça Casa de Boneca – Parte2, estará na próxima quinta-feira no programa de Pedro Bial, quando confessará que “virou um animal solitário”. Ela diz que foi estreitando amizades, encontros e “descobri que o trabalho era minha vida social”. E confessou: “Meu celular não toca mais”.

Um voto

A eleição do cineasta Cacá Diegues para a Academia Brasileira de Letras frustrou quem torcia – especialmente movimentos de defesa – pela escritora Conceição Evaristo, negra, que recebeu apenas um voto. Seus admiradores denunciam uma suposta posição racista dos acadêmicos da Casa de Machado de Assis (mulato, à propósito). O ex-ministro da Igualdade Racial, Eloi Ferreira, gostaria de ver mais negros na ABL.

Participação

Agora, será a vez de Ana Maria Braga e do Louro José fazerem uma participação especial na novela Segundo Sol: eles receberão Dona Nice (Kelzy Ecard), que vai mostrar seus dotes culinários no Mais Você.

Assim, não

Ninguém levou muito a sério a Pesquisa da XP/ Ipespe que dá o quarto lugar ao candidato João Amoêdo (Novo), levando-se em conta os pontos considerados margem de erro. No fim de semana, ele andou pelas ruas do Rio de Janeiro, ao lado do treinador Bernardinho, que não topou sair candidato ao governo do Rio. Bernardinho acha que Amoêdo está no segundo turno.

Filhos em campanha

Na estreia do horário eleitoral, no Rio, Marcos Antonio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral pediu votos “em defesa do povo” e não mencionou o pai, condenado seis vezes e candidato a envelhecer na cadeia. Já Danielle Cunha (ela e o filho de Cabral são do MDB) não disfarçou e até exibiu imagens do pai, o ex-deputado Eduardo Cunha, lembrando que ele colaborou para o impeachment de Dilma Rousseff.

Sumiço

Ele já tinha essa mania, nos tempos em que era vice-prefeito e secretario das pastas de gestão de João Doria: o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) sumiu – e sem dizer para ninguém onde estava – durante três dias na semana passada. Se alguém insistir, responderá que foi “repor as energias”. Ele assumiu a prefeitura há quase cinco meses.

Disputa

Quem tem acompanhado os primeiros comerciais de João Doria e Paulo Skaf, ex-Fiesp, ao governo paulista, notará que eles disputam outro campeonato: é para ver quem exibe maior quantidade de maquiagem na televisão. Doria está em vantagem.

Aplausos

Até Gilberto Gil que, também estava lá, aplaudiu a performance de Pabllo Vittar no programa Altas Horas, de Serginho Groismann, quando a drag queen cantava e se requebrava, exibindo a derrière com fio dental, tudo coberto por uma espécie de filó.

Grade vazia

A Rede TV precisa, urgentemente, preencher seis horas de sua programação diária que era ocupada pela Igreja Universal e acaba de sair do ar. Queriam fazer outro programa de potins de televisão, com Léo Dias e Mara Maravilha. Dias foi convidado a conversar e abandonou a conversa diante da proposta oferecida.

Mais de 40%

Para quem gosta de comparações e tem memória curta: desde 1989, cinco candidatos ao Planalto tiveram mais do que 40% do tempo no horário eleitoral gratuito de rádio e TV, como Geraldo Alckmin tem agora. O próprio Alckmin em 2006, Fernando Henrique Cardoso em 1998 e Dilma Rousseff em 2010 e 2014. E todos tiveram mais de 40% de votos. E mais: com menos de 10% de televisão ninguém foi para o segundo turno.

Olho no TSE

O ministro Edson Fachin, que votou a favor da manutenção da candidatura de Lula, elogiou seu colega Luís Roberto Barroso, relator da impugnação, chamando-o de “uma das mentes mais iluminadas do país”. Ele venceu Fachin por 6 a 1. E a sessão também teve segundos de suspense: quando o ministro Og Fernandes ia dar seu voto, a primeira frase foi um verso de Chico Buarque. Parecia que ia votar com Lula – e votou contra.

Artilharia

Os primeiros comerciais no horário do PSDB na televisão que mostravam Jair Bolsonaro xingando duas mulheres (uma jornalista e a deputada petista Maria do Rosário) assustaram o séquito do candidato do PSL. Muitos afirmam que os tucanos têm mais vídeos do tipo – ou piores. E querem tirar do ar. Por enquanto o vídeo será mantido.

Alta do dólar

O potencial de desvalorização do câmbio brasileiro para financiar eventual fuga de capitais lembra 2002 e alguns analistas acham que, caso acontecesse uma saída maciça, o dólar poderia chegar na casa de R$ 5,30. Só que deixaria a conta-corrente em situação positiva, em 3% do PIB para 2019.

Pensando igual

Caso a novela da candidatura de Lula à Presidência, já proibida pelo TSE, mais dois ministros pensam igual a Edson Fachin em relação à posição do Comitê dos Direitos Humanos da ONU: seriam Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo. É esperar para ver.

Mãe das reformas

De João Amoêdo em sabatina da revista Exame: “A reforma política é a mãe de todas as reformas. Fim de recursos políticos para partidos, fundo partidário, fundo eleitoral, horário eleitoral. Fim do voto obrigatório e a adoção do voto distrital”. Também disse que quer privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES.

Mais

Depois do incêndio do Museu Nacional, no Rio, onde praticamente nada sobrou, muita gente já está reclamando maior atenção para o Museu do Ipiranga, em São Paulo, fechado para restauro, desde 2013. Proliferam as informações de que não há lá um sistema funcionando de combate as chamas. No Rio de Janeiro, também o Palácio do Itamaraty, construção do século XIX, está ameaçado. Só em 2020 será apresentado um plano de preservação do prédio e sua reestruturação.

Mais bolsa

O presidenciável Geraldo Alckmin acaba de anunciar, que se for eleito presidente do Brasil, irá criar um programa para ajudar no pagamento do botijão de gás, que já ganhou o apelido de “Bolsa Botijão”. Alckmin só não explicou de onde virá os recursos para este programa que poderá beneficiar 8,3 milhões de famílias.

No Nordeste

Grande parte dos presidenciáveis poderá focar sua campanha no Nordeste, onde o nome de Lula, que teve sua candidatura impugnada, era forte. Ciro Gomes e Marina Silva, que são de lá saem com certa vantagem. Marina foi direta ao ponto: “O Brasil tem de entender que o Nordeste brasileiro não é um problema, é uma solução”.

Na frente também

Jair Bolsonaro está ganhando cada vez mais espaço na região Sudeste do país. Depois de aparecer em primeiro lugar em algumas pesquisas em São Paulo. agora tem mais intenções de voto no Rio de Janeiro, mesmo num cenário com Lula, segundo levantamento da Paraná Pesquisas. Num cenário sem Lula, Bolsonaro tem 30,4% da intenção de voto dos cariocas. Em segundo lugar aparece Marina Silva com 15,3%. Em seguida, vem Ciro Gomes (9,4%), Fernando Haddad (5,4%), Geraldo Alckmin (4,1%), João Amoêdo (3%) e Álvaro Dias (2,5%).

Vitima

O presidenciável Geraldo Alckmin esteve num dos redutos do ex-presidente Lula, São Bernardo do Campo, em São Paulo e não poupou críticas ao PT. “O PT, mais uma vez, desafia as instituições. Sabem que o Lula não vai ser candidato. Estão tentando vitimizar alguém que foi condenado”.

Não só culpa dele

O jornalista Marcelo Tas resolveu rebater um post do presidenciável Guilherme Boulos, que culpou o governo de Michel Temer pelo incêndio no Museu Nacional, no Rio. E disse: “Desculpe, não dá para me manter em silêncio. Este patrimônio de 200 anos sofre negligência do governo Temer? Tem certeza que escreveu isso? Você é um tremendo cara de pau, um enganador. Que alívio saber que apenas 1% dos eleitores cai no seu blablablá, impostor!”.

Nua na banheira

Filha de Glória Pires e Fábio Jr., atriz (é Betina na novela O tempo não para) e agora também cantora, que não assina mais Pires em seu nome artístico, Cleo, 35 anos, acaba de divulgar o clipe da música Trapped. É uma das quatro faixas de seu recém lançado EP Melhor que eu, o segundo dela já nas plataformas. Nele, aparece totalmente nua dentro de uma banheira. É dirigido e roteirizado por ela, com muitos closes nas expressões e em todo o corpo.