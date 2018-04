Incêndio atinge edifício de Trump em Manhattan; chamas já foram controladas

Um incêndio foi deflagrado na Trump Tower, na ilha de Manhattan, em Nova York, neste sábado. O prédio de luxo abriga a sede das empresas e também a residência pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em Washington. As chamas já foram controladas pelos bombeiros.

Em publicação no Twitter, Trump agradeceu o trabalho das equipes que combateram o fogo. “O incêndio na Trump Tower está dominado. Foi muito reduzido (é um edifício bem construído). Os bombeiros fizeram um excelente trabalho. Obrigado”, escreveu o mandatário.

Informações dão conta de que o fogo teve início no 50º andar do edifício. De acordo com a rede norte-americana de televisão CNBC e o jornal britânico The Guardian, uma pessoa ficou ferida. (Caio Rinaldi)