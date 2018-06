Impressora 3D vai facilitar aprendizado de alunos cegos

O Governo do Paraná entregou na sexta-feira, em Londrina, um kit multimídia ao Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP) com impressora 3D que vai auxiliar os professores a elaborar materiais pedagógicos que facilitem o acesso ao currículo escolar a alunos cegos ou com baixa visão. Além da impressora, a instituição recebeu uma câmera digital, fone de ouvido e um tripé.

A entrega foi feita pela secretária estadual da Educação, Lucia Cortez, que destacou a contribuição do equipamento para a produção de materiais que vão ajudar no processo de ensino e aprendizado dos estudantes com deficiência visual. “Esses equipamentos vão facilitar a confecção de materiais pedagógicos que vão contribuir para o aprendizado desses alunos, inserindo novas tecnologias no cotidiano escolar”, disse.

Com a impressora 3D, os professores que utilizam o centro de apoio pedagógico poderão, por exemplo, reproduzir pinturas clássicas, mapas em alto relevo, quebra-cabeças, além de jogos pedagógicos que vão facilitar o atendimento dos conteúdos curriculares a alunos cegos e com baixa visão matriculados na rede estadual de ensino.

NA PRÁTICA

A coordenadora do CAP, Rozi Terra Fabri, explicou como os equipamentos podem ser usados por professores para melhorar o processo de aprendizado. “Esses materiais vão permitir que os professores trabalhem as percepções sensoriais, audição, olfato, tato e visual, em relação aos conteúdos das disciplinas, aumentando as possibilidades de aprendizagem de acordo com as especificidades dos alunos, respeitando suas individualidades”, disse Rozi.

Segundo a coordenadora, no ano que vem os equipamentos serão usados para formação dos professores. “Vamos trabalhar com a elaboração de materiais adaptados de acordo com as necessidades dos estudantes”, disse.

O CAP de Londrina atende alunos matriculados em escolas regulares da rede estadual de ensino de 91 municípios. Somente de Londrina são 50 estudantes cegos ou com baixa visão em 10 salas de recursos.

Além da unidade de Londrina, o Paraná conta com Centros de Apoio Pedagógico em Maringá, Francisco Beltrão, Curitiba e Cascavel, onde os professores elaboram materiais pedagógicos que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem de alunos cegos ou com baixa visão.

Os Centros de Apoio Pedagógico são resultado da parceria entre o Governo do Estado com o Ministério da Educação.

NAS ESCOLAS – Os laboratórios de informática das escolas da rede estadual também estão sendo equipados com kits multimídia que fortalecem o protagonismo dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem e o uso de novas tecnologias no cotidiano das escolas paranaenses.

A entrega dos materiais é feita pelo programa Conectados 2.0, da Secretaria de Estado da Educação, no qual as escolas escolheram os kits relacionados à própria realidade. O kit multimídia é composto por impressora 3D, filamento (filtro plástico para impressão em 3D), cartão de memória e material de apoio para uso do equipamento.

Em Londrina, o Colégio Estadual José Carlos Pinotti e Colégio Estadual Maria José Aguilera também já receberam os equipamentos. Outras 20 escolas já foram contempladas com os kits multimídia.