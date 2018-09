Depois do Rio, vai ser em São Paulo a Imersão Fashion, que promete ajudar profissionais da moda a alavancar seus negócios em apenas três dias de treinamento. Será de 28 a 30 de setembro, no Expocenter Norte, em São Paulo, com nove palestrantes, e uma Feira de Negócios aberta ao público com trinta estandes voltados para negócios do ramo e empreendedorismo digital.

A Imersão Fashion é uma proposta da especialista em moda & marketing pessoal/empreendedorismo & vendas Dany Padilla, que tem por exemplo de sua eficácia uma paranaense, Vanessa Lima Pintor, de Londrina, consultora de moda e dona de uma loja online.

Com MBA em marketing, operando em uma multinacional do segmento de construção civil, Vanessa queria mais tempo para ser esposa e mãe, ao mesmo tempo conciliando com o trabalho. Encontrou a solução ao empreender no mundo da moda. Tornou-se personal stylist , após assessoramento da Imersão Fashion e planeja inaugurar seu e-commerce neste ano.

Dany Padilla, que ministra aulas de empreendedorismo da moda desde 2009, quando lançou a plataforma Com Qual Roupa. É autora dos livros “O Pulo do Gato: como sair das saias justas corporativas e dar um salto na carreira”, “O Guia do Personal Stylist Iniciante”, co-autora do livro “Atenda, Negocie e Venda com Maestria”. Autora do DVD “Os Cinco Sentidos da Venda: Como se conectar com seu cliente altamente globalizado”.

As inscrições para o curso através do site www.imersaofashion.com.br.