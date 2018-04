Imaginarium prevê crescimento de 13% para 2018

Imaginarium, www.imaginarium.com.br, reconhecida no mercado como líder no segmento fun design, encerra 2017 com faturamento de R$ 256 milhões e prevê crescimento de 13% para 2018. A marca possui atualmente 245 pontos de venda e planeja inaugurar 30 operações este ano, com foco no interior do Brasil.

Em 2017, a Imaginarium registrou um crescimento de 15% em relação a 2016 e superou a meta prevista para abertura de lojas – a expectativa inicial era de 25 novos pontos de venda, mas a marca encerrou o ano com 40 unidades inauguradas, sendo 35 lojas e 5 quiosques.

Das 40 novas operações, 24 foram inauguradas por franqueados da própria rede, o que reforça a solidez da Imaginarium e o apoio fornecido pela marca, que vai desde o auxílio na negociação e escolha do local ideal, até o suporte de gestão. Hoje a franqueadora conta com 250 funcionários.

As últimas unidades inauguradas em 2017 já trazem o novo padrão arquitetônico da Imaginarium, que apresenta o ponto de venda sem vitrine, com a proposta de tornar o produto o grande protagonista da loja. Em 2018, a marca dará início à migração de suas operações para este novo projeto. Dentro da estratégia de renovação do ponto de venda, as principais unidades da rede já iniciaram o processo de reforma