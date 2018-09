A marca Ika, pertencente a K1 Licenciamento & Marketing, apresenta ao mercado nacional, na segunda quinzena de setembro, sua linha Smart Business de pastas executivas com conector USB. O grande diferencial é a possibilidade de carregar celular, iPad, Ipod e outros equipamentos via notebook sem necessidade de expor o computador em locais como aeroportos, cafés ou restaurantes.

As linhas Company, Essence e Style trazem três modelos fabricados em poliéster na cor preta. As pastas pesam 760 gramas, são impermeáveis, com alças de mão e transversal, e acomodam um notebook de até 15,6 polegadas. A Ika tem distribuição nacional e a linha poderá ser encontrada nas principais lojas do País com um preço médio de R$ 150,00.

Para Silvio Gusso, consultor de Suprimentos e Produtos da Ika, o lançamento reforça o conceito de tecnologia e inovação apresentado pela marca no início deste ano e atende uma demanda forte do mercado.

A Ika completa 70 anos em 2018, investindo em design, tecnologia e preço. A estratégia de reposicionamento da marca coloca a marca no mercado brasileiro com força total e posição estratégica entre os principais players nacionais e internacionais.