Pedro Antônio Bernardi

Estudar, trabalhar, cultivar amizades éticas e honestas asseguram bem estar, realização, paz, igualdade social e, até, aumentam as possibilidades de chegar ao céu. Valorizar gente que mata, rouba, odeia, engana, discrimina, faz sofrer e adoecer por prazer são garantias de desestruturação humana, social e familiar e, até, abre caminho para antecipar o inferno na terra. Mais do que constatação, é fato que 90% dos seres humanos são bons, portanto aptos ao merecimento de habitar o paraíso. Cerca de 10% são responsáveis pelos sofrimentos, dores, desigualdades, guerras e decepções vivenciadas pela humanidade de ontem, hoje e sempre. Pode-se reconhecê-los como primos-irmãos do satanás, parentes próximos de Judas Iscariotes.

Ninguém chega ao céu sem antes carregar a cruz nesse mundo, suportada livre e espontaneamente pelo Filho do Deus Pai. A cruz é símbolo do cristianismo. Na mira dos 10% de entes maus e pecadores estão instituições de todas as atividades, igrejas, religiosos, mentirosos, ladrões, corruptos, dirigentes empresariais, trabalhadores preguiçosos, pessoas ricas e pobres de todas as etnias e estratos sociais. Quem acreditar que a cruz representa salvação, perdão e amor, consulte a consciência e corrija procedimentos e formas erradas de falar e agir. Deixe de focar somente pecados dos pais, irmãos, parentes, amigos, religiosos, vizinhos,, pessoas desconhecidas ou vistas nas novelas, clubes, festas, desfiles e redes sociais.

Cada um interprete como quiser: Cristo não deu a mínima para Judas depois de ter sido traído. Há estudiosos que admitem que o Mestre ignorou a traição, mas não perdoou a ingratidão do seu tesoureiro, o apostolo e discípulo Iscariotes. Há também quem afirme que Jesus não deu a menor atenção ao ladrão crucificado que zombou Dele no Calvário. Em suma, dos 12 apóstolos escolhidos a dedo, um se corrompeu por apenas 30 moedas de prata. Dois ladrões ladearam Jesus na cruz, um reconheceu seus erros e se reconciliou; o outro, zombou de forma descarada, e deve estar pagando a grosseria que fez na fogueira do inferno.

A seguir, é proposta fórmula simples para, indistintamente, o cidadão realizar ideais, sonhos, carismas e missões para melhorar o Brasil e o mundo. Reforçando: É privilegiar a dignidade, a honra e as promessas de Cristo. Vamos todos:

Estudar = sabedoria, crescimento, atualização, realização.

Trabalhar = sobrevivência, sustentabilidade, saúde, sucesso, prosperidade.

Rezar = espiritualidade, união com Deus, anjos, santos e bem-aventurados.

Cuidar da saúde = bem estar, vida longa.

Não fazer sofrer = paz, harmonia, sossego, respeito.

Animar = alegrar, encorajar, amar, alma pura e santificadora.

Pedro Antônio Bernardi é economista, professor e jornalista, consultor de comunicação, autor e editor de livros. (pedro.professor@gmail.com).