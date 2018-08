O presidente do IPDA – Instituto Paranaense de Direito Administrativo, Edgar Guimarães, abriu os trabalhos do XIX Congresso Paranaense de Direito Administrativo, na noite de terça-feira (21.08), na sede da OAB Paraná. O encontro prossegue até sexta-feira (24.08), abordando uma série de temas atuais e polêmicos que envolvem as áreas da Administração Pública e o Direito. O evento também faz homenagem ao professor doutor Márcio Cammarosano, referência em Direito Público.

Ministro do TCU em Curitiba

A conferência de abertura do XIX Congresso Paranaense de Direito Administrativo foi proferida pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler. Ele tratou da consensualidade administrativa: o exemplo dos acordos de leniência e a jurisdição de contas. Presidiu a mesa da conferência o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ivan Bonilha.

Livro sobre cegueira deliberada

Em concorrida sessão de autógrafos, o advogado criminalista Guilherme Brenner Lucchesi lançou o livro “Punindo a culpa como dolo: o uso da cegueira deliberada no Brasil”, no dia 15 de agosto, no Memorial de Curitiba. A obra revela as principais armadilhas criadas pela “teoria da cegueira deliberada” no julgamento de casos penais. Luís Greco, professor catedrático da Universidade Humboldt de Berlim (Alemanha), assina o prefácio do livro, publicado pela Editora Marcial Pons. No dia 29 de agosto, Lucchesi lança o livro no Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP).

Confraternização do Dia do Advogado

Em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, a Associação dos Procuradores do Município de Curitiba (APMC) promoveu sexta-feira (17 .09), café da tarde em celebração à data. O presidente da APMC, Héliomar Jérry Dutra de Freitas, manifestou felicitações aos procuradores presentes por ocasião da data. A procuradora-geral Vanessa Volpi Bellegard Palacios também prestigiou o encontro no café do Hotel San Juan.