NOVOTEL CURITIBA

O Novotel Curitiba Batel, que será inaugurado oficialmente dia 9 de outubro, é o hotel de número 300 do grupo francês Accor no Brasil. Com 14 andares, tem 174 apartamentos nas categorias Superior, Executivo e Suítes, todos com isolamento acústico. O evento contará com a presença de Patrick Mendes, CEO da Accor para a América do Sul.

MADRI-CATARATAS

A partir de junho de 2019, a Air Europa terá voo entre Montevidéu (Uruguai) e o aeroporto de Puerto Iguazu (Argentina), na fronteira brasileira, mais uma opção para quem quer visitar as Cataratas. O trecho faz parte da rota Madri-Montevidéu e será cumprido com aeronaves Boeing 787 Dreamliner, inicialmente duas vezes por semana. Para voar de Montevidéu a Puerto Iguazu, entre 1 de junho a 1 de novembro do próximo ano, haverá tarifa promocional.

ANTEL ARENA

Montevidéu, a capital uruguaia, ganha em novembro, um novo complexo de espetáculos, congressos, feiras e eventos esportivos, o Antel Arena, que terá capacidade para receber até 12 mil pessoas, em diversos formatos. Um dos primeiros eventos será o espetáculo uruguaio Gutemberg, com teatro, circo, música e dança, 24 de novembro. Quatro dias antes, e também em 2 de dezembro, Antel Arena será palco das eliminatórias do Mundial de Basquete, com a seleção uruguaia enfrentando as do México e dos Estados Unidos. Em dezembro a grade está completa com a cantora britânica Sarah Brightman (5/12); o espetáculo de luta livre Wrestling World Entertainment (7); a Conferência do Orgão Latinoamericano de Administradores de Energia-Olade (de 10 ao 14) e o cantor e compositor argentino Abel Pintos e a murga Agarrate Catalina. Murga é uma manifestação cultural popular de países de origem espanhola.

TREM DO AEROPORTO

Informação da Alitalia aos passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional de Roma – Leonardo da Vinci, também conhecido como Fiumicino, que é o hub global da companhia, de onde saem voos para 94 destinos – 26 italianos e 68 internacionais: há ali um trem direto para o centro da cidade, É o Leonardo Express, com saídas a cada 15 minutos. O trem segue direto para o centro de Roma, sem paradas, até a estação ferroviária Termini, em apenas 32 minutos. O serviço está disponível com saídas do aeroporto das 6h23 até 23h23 e, do centro, das 5h35 até 22h35. Os tickets custam 14 euros por pessoa e crianças com menos de 12 anos não pagam. É possível levar animais de estimação e bagagens sem limite de peso a bordo do trem. Informações em trenitalia.com.

DOIS POR UM

Os dois hotéis Mabu de Curitiba – o Business, no Centro, e o Express, na Cidade Industrial, estão com promoção especial de hospedagem: quartos duplos com preços de individual para os fins de semana. As reservas devem ser feitas exclusivamente pelo site hoteismabu.com.br.

NANNAI NORONHA

O arquipélago de Fernando de Noronha, situado a 545 km de Recife vai ganhar uma pousada-butique Nannai, que deverá estar pronta para a temporada de verão 2019. Deverá oferecer o mesmo padrão de atendimento do Nannai Resort & SPA de Muro Alto, próximo a Porto de Galinhas (PE), premiado e escolhido como “hotel mais romântico” pelo guia Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2018.

MAKSOUD NAS ALTURAS

No feriado do Dia da Criança/Descobrimento da América/Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o hotel Maksoud Plaza, de São Paulo, oferece aos hóspedes um passeio panorâmico de helicóptero pela capital paulista. Para isso, firmou parceria com a Voom, plataforma de reserva de helicópteros sob demanda. Com preços a partir de R$ 380 por pessoa, o trajeto tem duração de 15 minutos e passa pelo Sambódromo do Anhembi, Pacaembu, Allianz Parque, Memorial da América Latina, Centro Histórico, Museu do Ipiranga e a Avenida Paulista. Para crianças, é necessário consultar as condições especiais. Para hospedagem, diárias a partir de R$ 349. Há também opção de hospedagem na Grand Suíte Brasiliana (sala de estar, área de leitura, enormes banheiros, suíte e closets) para dois adultos, com diária de R$ 699.