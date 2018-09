WISH BICAMPEÃO

O Wish Foz do Iguaçu, hotel da GJP Hotels & Resorts, foi premiado pelo segundo ano consecutivo como Melhor Resort para Famílias da América do Sul, dentro do World Travel Awards 2018, considerado o Oscar do turismo mundial. O hotel, que completa 10 anos em 2019 sob a gestão da companhia, tem 215 apartamentos, sete piscinas para adultos e crianças, três restaurantes, campo de golfe de 18 buracos, trilhas, parede de escaladas, sauna, entre outros serviços, está situado numa área de 225 hectares naquela cidade do oeste paranaense.

CURITIBA SUA LINDA

O prefeito Rafael Greca de Macedo inaugurou, na quinta-feira 20/9, a primeira loja da rede “Curitiba sua linda”, de produtos artesanais típicos. Fica no Palacete Wolff (praça Garibaldi, 7, Setor Histórico), sede do Instituto Municipal de Turismo. A nova loja substitui as antigas Leve Curitiba.

PROMOÇÕES DA DEVILLE

Ainda vale nesta segunda-feira 24, a campanha Mega Promo da rede Deville de hotéis, na qual os clientes podem fazer reservas para todo o mês de outubro com 20% de desconto, incluindo o feriado do Dia das Crianças. Participam da ação as unidades Deville Prime Salvador, Deville Prime Cuiabá, Deville Prime Campo Grande, Deville Prime Porto Alegre, Deville Business Curitiba, Deville Business Maringá, Deville Express Cascavel e Deville Express Guaíra. Está em deville.com.br, clicando em megapromo.

LOJA-CONCEITO

A operadora de viagens CVC reinaugura sua unidade Centro Cívico, em Curitiba (r. Mateus Leme, 975), agora com o formato loja-conceito. O local, remodelado, tem estacionamento para clientes e atendimento com horário marcado. Semanalmente, ali serão realizados eventos temáticos, como degustação de vinhos e de cafés, como estratégia para atrair viajantes às mais de mil opções de roteiros oferecidos pela empresa. O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira é das 9h às 20h; aos sábados, até às 17h.

DESTINOS CATARINENSES

De olho também na 35ª Oktoberfest Blumenau, que será realizada entre os dias 3 e 21 de outubro, a Viação Catarinense, que é a transportadora rodoviária oficial do evento, colocou em operação sete novos destinos saindo do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Os novos destinos são Blumenau, Itajaí, Camboriú, Florianópolis, Navegantes, Piçarras e Barra Velha. As datas e horários das novas rotas podem ser encontrados em catarinense.com.br.

CONFERÊNCIA DE TURISMO

A cidade paranaense de Maringá será sede, dia 3 de outubro, da 1ª Conferência Municipal de Turismo, realização da prefeitura local, através da diretoria de Turismo da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, com apoio do Conselho Municipal de Turismo e Maringá e Região Convention & Visitors Bureau. No mesmo dia, haverá encontro de secretários e diretores de Turismo das prefeituras de toda a região. O local será o parque de exposições Francisco Feio Ribeiro. O evento pretende definir as diretrizes baseadas na Política Nacional de Turismo para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo em Maringá e região.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

A Meliá Hotels International comunica que, ainda em 2018, todos os materiais feitos de plástico não reutilizável serão eliminados dos empreendimentos administrados pela rede – que somam 370 hotéis em 43 países. Com isso, anualmente, a rede deixará de gerar 15 toneladas de CO2 provenientes do tratamento de resíduos plásticos descartados pelas atividades dos hotéis da companhia. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente e diretor executivo da Meliá, Gabriel Escarrer, durante sua participação em Assembleia Geral de Acionistas do Grupo.

MUSEU EGÍPCIO

A Ordem Rosacruz de Curitiba informa que o Museu Egípcio (r. Nocarágua, 2641, Bacacheri) estará fechado a partir desta segunda-feira 24 até 4 de outubro. O motivo é a troca de peças para a abertura da XVI Exposição de Longa Duração do Museu, cujo tema será “Akhet: o horizonte dos deuses”. A nova mostra abre para visitação ao público dia 5 de outubro de 2018 e fica até setembro de 2020.

CONOTEL E EQUIPOTEL

Definidos local e data do próximo Conotel (Congresso Nacional de Hotéis) e da feira do setor de hospitalidade Equipotel Regional: 8 a 10 de maio de 2019, no Centro de Convenções de Goiânia (GO). De acordo com os organizadores, a Reed Exhibitions Alcantara Machado e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a decisão de levar o congresso mais importante do setor hoteleiro e a primeira feira itinerante dedicada ao segmento ao Planalto Central se deve à maturidade da cadeia hoteleira local. O Conotel/Equipotel Regional 2019 será a segunda iniciativa conjunta da ABIH e da Reed. A primeira foi no início deste ano em Fortaleza (CE).