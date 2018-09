MUSEU DO AMANHÃ

Símbolo da revitalização da região portuária do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã registrou, na quinta-feira 30/8, a marca de 3 milhões de visitantes em 32 meses de operação, mantendo média mensal três vezes superior a de outras instituições brasileiras. A programação deste que é um dos ícones do turismo e da cultura do país, segundo seu diretor-presidente, Ricardo Piquet, é orientada pelos valores da sustentabilidade e da convivência e contribui para que seja o museu mais visitado do Brasil e da América do Sul. “São mais de 100 eventos com a proposta de sermos um espaço de debate das questões mais relevantes para a nossa sociedade. Além de estarmos atraindo um novo público: pessoas que não costumavam frequentar museus, mas que, agora, passaram a gostar e ainda retornam. Para nós, isso é motivo de maior alegria”.

GERÊNCIA COMERCIAL

Depois de anunciar Miler Bairros como seu primeiro gerente geral, o Novotel Curitiba Batel (r. Dr. Pedrosa, 228), em vias de ser inaugurado, informa que a gerência comercial tem no comando a turismóloga curitibana Graziele Papini Gomes, especializada em Planejamento e Gestão Hoteleira. A executiva, que atua no segmento hoteleiro desde 2004, já nas redes Bristol, onde trabalhou com reservas e eventos; Mabu, como gerente de contas; idêntica função da BGH e foi gerente comercial na rede Harbor. Por quase sete anos, Graziele trabalhou no segmento corporativo nos espaços de eventos do Grupo Positivo – Expo Unimed, Teatros Positivo, Expo Renault e Estação Eventos, onde desenvolvia atividades de planejamento tático e estratégico. O Novotel Curitiba Batel, integrante do grupo francês Accor, tem 174 apartamentos, todos com isolamento acústico, divididos em 14 andares por três categorias: Superior, Executivo e Suítes.

FEISTOCK EM SÃO BENTO

Considerada a melhor feira de móveis e decoração do Brasil, a Feistock, terá de 8 a 11 de novembro sua 29ª edição em São Bento do Sul (SC), tendo como local o pavilhão da Promosul, com área superior a 15 mil metros quadrados e um dos principais centros de exposições e congressos da região Norte de Santa Catarina. A Feistock deverá reunir cerca de 100 expositores, cujos produtos serão ofertados com até 70% de desconto. A edição anterior, que recebeu mais de 20 mil visitantes, registrou R$ 14 milhões em negócios. Julio Cesar Amaral, diretor financeiro da TBS Feiras & Eventos, promotora da mostra, diz que a Feistock “é a oportunidade de falar diretamente com um público com alto poder de compra, além de testar novos produtos e lançar tendências. Já para o visitante, a feira é o lugar ideal para encontrar uma diversidade de produtos de qualidade com preços acessíveis”.

MEETING FESTURIS

Uma das novidades do Festuris Gramado/Feira Internacional de Turismo deste ano (8 a 11 de novembro) será o Meeting Festuris, encontro com oferta de conteúdo e networking exclusivo para 500 profissionais de turismo do Brasil e do exterior. O local será o hotel Master Gramado. O evento terá espaços Convivência, Personalidades, Institucional, Lounge Network e duas salas de conteúdo com programação paralela nas manhãs de 9 e 10 de novembro. A inscrição é paga. Os principais nomes e cases de sucesso do Turismo nacional e internacional participarão da grade de conteúdo. A organização do Festuris destaca que a ideia é proporcionar uma experiência completa ofertando conteúdo, vivências e geração de negócios para os inscritos.

NÚPCIAS NO RAYON

O Grand Hotel Rayon, de Curitiba, lançou dois pacotes para a noite de núpcias: o Special e o Rayon, com diferentes categorias de apartamentos – Luxo Superior, Suíte Executiva, Suíte Master, Suíte Royal ou Suíte Presidencial. Todos os ambientes contam com enxoval Trussardi, roupões, amenities especiais e banheira ou hidromassagem. Nos dois, a entrada antecipada e a saída prolongada, café da manhã servido no apartamento, decoração e chocolates especiais, além de um presente exclusivo para os noivos e uma equipe para atender as necessidades do casal. O pacote Rayon inclui um apartamento extra para os noivos se arrumar e fazer fotos; canapés, frutas e welcome drink para até quatro convidados; espumante; kit relaxante (escalda-pés, sais e óleos de banho); e massagem.

TANGO EM CURITIBA

Curitiba recebe, entre os dias 6 e 9 de setembro, no Centro Histórico, o II Congresso de Tango, com uma programação diversificada reunindo 25 artistas em cena, palestras, aulas e espetáculos de teatro. A realização é uma parceria entre o Consulado Argentino e Vania Andreassi, com apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR. Em sua segunda edição, o Congresso terá como protagonistas, além de bailarinos premiados, professores e palestrantes renomados, duas orquestras de Buenos Aires. Parte da programação será gratuita, com aulas para iniciantes, práticas e palestras. O espetáculo de abertura será no Teatro Sesc da Esquina, na quinta-feira 6, às 20h, e vai contar a história do tango, hoje patrimônio cultural da humanidade. No domingo 9, às 13h, toda a programação no Memorial de Curitiba será gratuita com palestra, prática de tango e show com músicos da Orquestra de Buenos Aires e bailarinos.