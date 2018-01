IDAS E VINDAS DE UM CANDIDATO. OU “ONDE ESTÁ OSMAR?”

A série “Where´s Wally?” (Onde está Wally?) publicada desde 1987 pelo inglês Martin Handford ilustra parte do estilo do ex-senador Osmar Dias. Saindo à frente no ano passado, ao lançar sua pré-candidatura ao governo do Paraná, Osmar sumiu.

MATEM O MENSAGEIRO

As informações dão conta de que ele está no interior em empenhada campanha nas cooperativas agrícolas, mas a notícia não chega aqui.

Talvez tenham liquidado o mensageiro, seguindo o velho estilo dos chineses da antiguidade – e também generais da Idade Média – quando não gostavam da notícia que recebiam, vinda de aliados ou inimigos.

SENTADO NO ALPENDRE

O que se sabe é que Osmar Dias segue no PDT. Contrafeito, mas segue. Se pudesse criava um partido. Seria o modo mais fácil de sentar-se no alpendre da fazenda e negociar alianças sem a barganha por cargos ou por interferências outras.

REQUIÃO E CIDA

Até semanas atrás, Osmar parecia ser o candidato mais viável para o Paraná, em tempo de ruinosa política. Mas sumiu. As más línguas dizem que trabalhava para selar uma aliança com Requião, outras que se esforçava para convencer a vice-governadora Cida Borghetti, que também postula a vaga, a se contentar, de novo, com o segundo cargo de maior importância no estado.

COMPROMISSO FAMILIAR

Os dilemas de Osmar são vários. Ele se dispõe a ficar no PDT desde que não seja obrigado a subir no palanque com Ciro Gomes, que irá concorrer à presidência pelo partido. O compromisso do ex-senador com o irmão Alvaro, ora correndo por fora na disputa ao planalto, é inegociável.

TERRA ARRASADA

Osmar foi vice-presidente do Banco do Brasil no governo Dilma e isso o faz nutrir grande estima pela impichada, apesar do cenário de terra arrasada que a petista deixou atrás de si.

TUCANO SEM NINHO

Osmar é um amigo de José Serra e tucano tradicional que não consegue retornar ao ninho. Ao menos, no Paraná. Por aqui a trupe de Beto Richa lhe deu as costas duas vezes: nas eleições de 2006 e na de 2010, quando o adversário de Osmar, aliás, foi o próprio Richa (reeleito no primeiro turno).

AMARGA DERROTA

Osmar carrega o estigma da indecisão. Em 2006, quando o favoritismo lhe bateu à porta, ele demorou até o último cantar do galo para anunciar-se candidato. Na contagem de voto, já no segundo turno, nunca a eleição ao governo lhe pareceu tão ganha. Requião, encastelado no Cangüiri, já havia jogado a toalha da recondução, mas a reviravolta se deu no Norte Pioneiro, a região mais pobre do estado, e Osmar engoliu o amargo sabor da vitória que não veio.

ALIANÇA DESASTROSA

Há outro fardo que pesa sobre os ombros do ex-senador. Ele tem fama de fechar alianças desastrosas. A chapa de 2010 é especialmente exemplar, mas no pior sentido. O vice do pedetista foi Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala do governo Temer. Já os candidatos ao Senado eram Roberto Requião e Gleisi Hoffmann, que lucraram com a coligação ao saírem vitoriosos e risonhos. Osmar não pôde dizer o mesmo.

VICE?

Talvez a sua saída de cena, estratégica ele diria, tenha a ver com tudo isso. Talvez Osmar deva inverter os papéis e contentar-se com a vice na chapa de Cida Borghetti. É a alternativa que se lhe oferece num quadro em que o ex-senador veste muito bem o personagem de Martin Handford.

Onde está Osmar?

OLHAR DE CAMPANA

Reconhecidamente o mais afiado analista político do Paraná – e com um “savoir dire” inigualável -, Fábio Campana cravou na sua coluna desta quarta, 31, no Diário Indústria & Comércio, que Osmar não consegue mesmo é conviver com o presidente do PDT, Carlos Lupi, um “viúvo” dos PT, Lula e toda sua herança política.

Para Campana ainda, o pré-candidato Osmar Dias teria até se encontrado com lideranças nacionais do PSB, de olho em sua eventual entrada no partido, via Paraná.

Pretenderia dirigir a sigla aqui, segundo o mesmo Campana.

ANTIGA ‘SESMARIA’

Acontece que o PSB do Paraná é sesmaria do presidente Severino, tradicionalmente ligado ao PSDB. O partido foi das siglas que mais sustentação deram a Cassio Taniguchi e Jaime Lerner (governo e Prefeitura de Curitiba).

Uma coisa é certa: o pacto fraterno entre os irmãos Alvaro e Osmar é sólido. Isto quer dizer: mesmo que entre em nova sigla ou fique mesmo no PDT, o pré-candidato ao Governo não deixará de se envolver na campanha presidencial do Podemos.

“TANTO OU TÃO POUCO”

Caríssimo professor Aroldo:

Li aqui, do outro lado do oceano, seu texto sobre meu livro “Tanto ou tão pouco”. Nem tenho palavras para expressar toda minha gratidão por uma análise tão excessivamente generosa da obra e do autor. Tenha certeza de que, para além do que o Sr. disse sobre o livro, suas palavras sobre o autor me fizeram pensar, e ainda as estou digerindo, naquilo que elas contêm de orientação e conselho.

TOMÁS EON BARREIROS, Curitiba

————-

INDECISÕES OU JORNALISMO?

Caro jornalista:

Nunca li algo tão acertado quanto a definição de Umberto Ecco, segundo a qual a Internet “deu voz aos imbecis”. O melhor exemplo são as chamadas redes sociais, que, com algumas exceções, praticam a mais primária rede de “notícias”: as notas não têm o rigor e a responsabilidade do jornalismo profissional. E alimentam toda sorte de “fake news” e fofocas.

Não absolvo de todo nosso jornalismo profissional, pois ele exagera nas especulações. Especialmente sobre o momento político, fazendo as mais estapafúrdias conjecturas sobre quem é ou não candidato a presidente, a governador, a senador…

Claro que esse tipo de especulação, no caso, é beneficiado por partir de fonte com nome, endereço e responsabilidade para até responder em juízo por eventuais bobagens que prejudiquem o próximo.

MARIA ÁGUEDA DE SANTAMARIA LORENZI, Porto Alegre, RS

KITS DE MATERIAL ESPORTIVO EM BALSA NOVA, CAMPO DO TENENTE, PIRAQUARA, COLOMBO…

Da assessoria de Imprensa do deputado Luiz Carlos Martins, registro essa manifestação do parlamentar:

“Oi, Gente Querida!

O Esporte merece lugar de destaque na educação dos paranaenses. Essa sempre foi nossa preocupação: investir nos nossos jovens. Sendo assim, hoje entregaremos a várias Prefeituras kits de material esportivo que viabilizamos junto ao Governador Beto Richa.

São kits completos de várias modalidades, contendo uniformes, bolas, chuteiras, enfim, equipamentos completos para atender nossos jovens totalizando R$ 285 mil. Nessa etapa serão atendidos os seguintes municípios: Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Magro, Colombo, Guaraqueçaba, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara e Tijucas do Sul.”

ABRINDO OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

A Câmara Americana de Comércio (Amcham-Curitiba) reuniu em 2017 mais de 7,5 mil empresários de Curitiba e região, em busca de oportunidades de negócios.

Eles se reuniram nos 167 encontros realizados pela Amcham e muitos se tornaram associados. A instituição fechou o ano com 108 novas empresas associadas, que se juntaram às 350 que já faziam parte do quadro associativo.

O objetivo da Amcham é promover um ambiente de negócios por meio de boas práticas de mercado, capacitação profissional e cidadania empresarial.

A expectativa é que a Amcham-Curitiba cresça 15% em 2018.

NA MESA, DE LOUREIRO, COM GIL E LERNER

Em dezembro, quando passou por Curitiba para se apresentar aqui, Gilberto Gil foi recebido em jantar pelo publicitário Cláudio Loureiro (Heads Propaganda) e esposa, Rosicler, na casa do casal.

Foi encontro do dono da segunda maior agencia de publicidade de capital absolutamente nacional, de todo o país, com duas de suas mais fortes admirações, nomes com melhor trânsito na música e urbanismo mundiais.

APOIANDO FILHOS

Cláudio Loureiro, 56, apesar de trabalhar com publicidade, mantém-se discreto sobre eventos como o citado. É do seu feitio.

Na semana passada, por exemplo, retornou de um périplo pela Suíça, acompanhando os dois filhos – Daniel, 26, escritor; e Julio, 30, diretor de cinema -, a cujo lado esteve na ampla entrevista que fizeram com Paulo Coelho.

Loureiro não entra no mérito de crítica literária, o que o impressiona sobre o mago Paulo Coelho é o volume de 200 milhões de livros que o escritor – e hoje membro da Academia Brasileira de Letras – vendeu pelo mundo, traduzido que está em dezenas de línguas.

“GIGANTES”

Pai muito presente, Loureiro acompanha os passos profissionais e culturais dos filhos, com a maior atenção possível.

No encontro com Paulo Coelho, na Suíça, os dois rapazes deram sequência ao projeto “Sobre os Ombros dos Gigantes”, uma série de entrevistas com homens e mulheres de 65 a 70 anos, donos de enorme importância na vida mundial, e de lições a passarem às novas gerações.

O resultado final do trabalho sairá em livro e documentário de cinema, envolvendo entrevistas com personalidades de diversos saberes que vivem em diversos país.

Cláudio Loureiro será um dos personagens do volume 10 de meu livro “Vozes do Paraná”, a ser lançado dia 25 de junho, na Sociedade Garibaldi.

Ele é empresário de porte indiscutível: sua “Heads” faturou R$ 500 milhões em 2017.

Desse volume do Vozes do Paraná farão parte também, entre outros: Doraci Zanetti, Helio Bruck Rotenberg, Ferdinando Scheffer, Hélio Gomes Coelho Junior, Luiz Gonzaga Paul, José Candido Muricy, Karina Furlan Anselmi, Edson Gradia, José Manuel Simões, Francisco Augusto Zardo, Ottilio Mônaco, Toninho Martins Vaz, Bruno Pessuti, Mário Petrelli, Gláucio Geara.