O iCities, fundado em Curitiba, em 2011, é uma empresa pioneira na divulgação do tema cidades inteligentes no Brasil. Atualmente a empresa realiza eventos, consultorias e promove soluções inovadoras para as cidades, buscando propagar que as cidades têm um papel muito mais proativo no desenvolvimento da sociedade. Um dos eventos de maior destaque foi o Smart City Expo Curitiba que reuniu mais de 10 mil pessoas na capital paranaense para debater o tema.

DI&C: Quais os serviços oferecidos pela iCities?

Telles: O iCities está estruturado em 3 unidades de negócio principais:

Eventos – desenvolvimento de eventos ligados ao tema;

Consultoria – desenvolvimento de projetos de consultoria para o setor público e privado;

Soluções – representação de soluções inovadoras para as cidades.

DI&C: A empresa começou a trabalhar com o tema cidades inteligentes em 2011, quando a discussão ainda estava começando no Brasil. Como a ideia desta temática surgiu na iCities?

Telles: Após diversas missões internacionais em visitas a cidades que já possuíam, de certa forma, características inovadoras em suas vocações, o iCities foi concebido a partir de um hexágono contendo seis eixos de atuação quando se trata de inovação: tecnologia, sustentabilidade, energia, empreendedorismo de impacto, economia criativa e comunicação. Desde então, o iCities vem desenvolvimento projetos ligados a estes temas com a missão de tornar cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis, de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, de atrair mais investimentos, entre outros benefícios diretos e indiretos proporcionados.

DI&C: Quais os principais fóruns, eventos e encontros a iCities já realizou?

I Fórum Internacional iCities em 2012 – Curitiba

II Fórum Internacional iCities em 2013 – Curitiba

Conferência Internacional das Cidades Inovadores em 2014 – Curitiba

IV Fórum Internacional iCities 2015 – Curitiba

Connected Smart Cities em 2016 – São Paulo

iCities Kids 2016 – Curitiba

Connected Smart Cities em 2017 – Rio de Janeiro

iCities Kids 2017 – Curitiba

Smart City Expo Curitiba em 2018 – Edição Brasileira do Smart City Expo World Congress, maior evento de cidades inteligentes do mundo que acontece em Barcelona desde 2011.

DI&C: Este ano a empresa foi a responsável por trazer para o Brasil o Smart City Expo Curitiba, edição brasileira do maior evento mundial de cidades inteligentes. Como foi o evento?

Telles: O evento superou as expectativas e reforçou ainda mais o anseio do Brasil em trazer mais desenvolvimento para as nossas cidades. Contou com a participação de 5.577 pessoas únicas e movimentou mais de 10 mil pessoas durante os dois dias de evento. Foram 24 speakers e moderadores, 153 profissionais de imprensa, 1000 matérias publicadas no Brasil e exterior, 100 patrocinadores e apoiadores, 50 representantes de cidades brasileiras e 25 representantes de cidades do exterior.

DI&C: Quais os resultados gerados com a o Smart City Expo Curitiba?

Telles: Este tipo de evento coloca frente a frente todos os atores envolvidos no desenvolvimento das cidades, como gestores públicos, empresários, pesquisadores e sociedade civil e traz à tona os desafios cada vez mais preocupantes enfrentados pelas cidades. Além disso, colaborou para debater propostas de soluções, apresentar cases de sucesso no mundo e fortalecer o networking para a geração de negócios e atração de investimentos para a cidade e para o país.

DI&C: Quais as expectativas para o próximo Smat City que deve acontecer no próximo ano?

Telles: Considerando o sucesso de 2018 e o aumento da demanda por melhores condições de vida nas cidades esperamos que o evento tenha o dobro de visitantes e empresas patrocinadoras, um maior envolvimento da sociedade e discussões ainda mais relevantes para o desenvolvimento urbano. O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de março de 2019, também no Expo Renault Barigui.

DI&C: Como funciona o projeto com a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba para ensinar sobre tecnologia para as crianças e explicar conceitos relacionados a cidades inteligentes?

Telles: O iCities Kids é um projeto educativo de responsabilidade social organizado criado pelo iCities, cujo foco é proporcionar uma educação inovadora para crianças, em especial para aquelas com alto índice de vulnerabilidade social. Acreditamos que a sensibilização das crianças é o primeiro passo para se ter cidadãos conscientes e transformadores nas cidades em que vivem.

Por meio de eventos, o projeto simula o ambiente de uma minicidade inteligente, em que as crianças participam de oficinas e aprendem de maneira vivencial e lúdica os conceitos de energias renováveis, consumo consciente, reciclagem, cidadania, mobilidade inteligente, tecnologia e robótica. Estamos na quarta edição do projeto que, neste segundo semestre, inicia no dia 08 de agosto, no IBQP – Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade.

DI&C: De maneira geral a temática Smart City está mais difundida hoje em relação à 2011, quando vocês começaram e trabalhar com o tema?

Telles: Hoje fala-se muito mais sobre cidades inteligentes por diversos aspectos, especialmente pelo fato de que há uma grande demanda reprimida por melhores serviços públicos, mais segurança, mais educação, melhor mobilidade urbana entre outras necessidades comuns da população. Em paralelo, cresce exponencialmente a oferta de soluções que atendem tais problemas.

DI&C: Qual a evolução de Curitiba em relação ao conceito de Smart City?

Telles: A visão de Curitiba como uma cidade inteligente ainda ecoa pelo mundo por conta dos avanços implementados por Jaime Lerner na década de 70. Apesar dos poucos avanços nas últimas décadas, Curitiba tem diversas iniciativas inovadoras e tem evoluído em diversos quesitos como na educação e saúde pública e questões que envolvam sustentabilidade. Podemos destacar nesta gestão do Prefeito Rafael Greca o Vale do Pinhão, projeto que vem destacando startups da cidade, gerando oportunidades e conhecimento para o ecossistema de inovação curitibano, além do engajamento de toda a cidade em posicionar Curitiba como a cidade mais inteligente do Brasil.

DI&C: Quais as expectativas e projetos da iCities para o futuro?

Telles: O iCities já é referência nacional e internacional como empresa pioneira e evangelizadora do tema de cidades inteligentes. Temos trabalhado para vermos na prática projetos e soluções implementados nas cidades brasileiras, para atuar como um grande catalisador de projetos de modo a ativar o setor público-privado e trazer novas soluções inovadoras de referência desde sua concepção com os conceitos e tecnologias de cidades inteligentes. Desta forma, muito em breve teremos projetos pilotos estruturados, além de ruas, bairros e condomínios inteligentes.

Perfil

Fundação: 2011

Área de atuação: Projetos e Soluções para Cidades Inteligentes

Local de atuação: Brasil

Localização: Curitiba-PR

Proprietários ou acionistas: 4

Funcionários: 12

Projeção de crescimento para 2018: 150%

História

O iCities foi fundado em 2011 com a visão de um cenário onde as cidades têm um papel muito mais proativo no desenvolvimento da sociedade. Dentre os projetos de maior relevância estão a responsabilidade da vinda e organização do maior congresso do tema de Barcelona para Curitiba; o Smart City Expo Curitiba, o projeto de responsabilidade social em parceria com a Secretaria Municipal de Educação iCities Kids, o Observatório Brasileiro de Cidades Inteligentes em São Francisco na Califórnia e as consultorias para municípios Smart Cities Brasil.