O candidato do PSDB, José de Anchieta, lidera a corrida eleitoral no Estado de Roraima com 36% das intenções de voto, segundo uma pesquisa feita pelo Ibope e divulgada nesta sexta-feira, 17, pela Rede Amazônica, afiliada local da Rede Globo e G1.

Em segundo lugar, vem Antônio Denarium (PSL), com 20%, seguido da atual governadora, Suely Campos (PP), com 14%. Telmário Mota (PDT) e Fábio (PSOL) completam a lista com 7% e 3%, respectivamente. Votos em branco e nulos somaram 11% e indecisos, 9%.

A pesquisa tem três pontos porcentuais de margem de erro para baixo e para cima e 95% de intervalo de confiança. Ela foi feita entre 13 e 16 de agosto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR01235/2018.