A intenção de voto no candidato do PSDB ao governo de Rondônia, Expedito Júnior, oscilou de 30% na semana passada para 32% nesta semana, de acordo com o Ibope.

Estão tecnicamente empatados na segunda colocação, de acordo com a margem de erro de três pontos porcentuais, os candidatos Acir Gurgcz (PDT), que passou de 15% para 14%, e Maurão de Carvalho (MDB), que foi de 10% para 12%.

Coronel Marcos Rocha (PSL) manteve os 4%. Pimenta de Rondônia (PSOL) passou de 4% para 3%. Coronel Charlon (PRTB) seguiu com 3%, Vinícius Miguel (REDE) com 2% e Pedro Nazareno com 1%. Comendador Valclei Queiroz (PMB) passou de 1% para 0%.

Votos brancos e nulos foram de 19% para 16% e não souberam ou não opinaram de 10% para 13%.

Nas simulações de segundo turno, Expedito vence Gurgacz por 53% a 21% e Maurão por 50% a 26%. O candidato do MDB vence o do PDT por 36% a 30%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. Foram ouvidos 812 eleitores entre 14 e 16 de setembro. O protocolo no TRE é o RO-00295/2018 e no TSE é o BR-05366/2018. O nível de confiança é de 95%.