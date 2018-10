Vamos ao que realmente interessa neste momento. Teremos ou não o segundo turno? No último Ibope, Ratinho Junior teve 44%, seguido de Cida (17%), João Arruda (10%), Dr Rosinha (6%), Ogier Buchi (2%), Professor Piva (PSol), Professor Ivan Bernardo (PSTU), Jorge Bernardi (Rede) e Priscila Ebara (PCO) – todos com 1% cada. Brancos e nulos somam 9% e não sabem, 4%.

Os adversários de Ratinho Junior somam 39% e a diferença é de 5%. Como a margem de erro de erro é de 3%, Ratinho Junior e seus adversários estão empatados tecnicamente. O candidato pode oscilar para 41% e seus adversários, para 42%.

A eleição pode ainda ser considerada em aberta já que na pesquisa espontânea. Nada menos que 42% afirmaram que não sabem em quem votar no dia 7 de outubro. O Ibope entrevistou 1.204 eleitores entre os 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3% e o grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob os números – no TRE: PR‐07128/2018 e no TSE: BR‐03369/2018.

Debate decisivo

O último debate entre os candidatos a governador do Paraná será nesta terça-feira, 2, na RPC/TV Globo depois da novela Segundo Sol, o que deve ocorrer entre as 22h30 e 23h com a duração de duas horas. Participam dos debates os candidatos Ratinho Junior (PSD), Cida Borghetti (PP), João Arruda (MDB), Dr Rosinha (PT), Ogier Buchi (PSL) e Professor Oliva (PSol).

Fundamental

O debate da Globo, a reta final e os indecisos estão considerados fundamentais nas eleições de 7 de outubro. Segundo a última pesquisa Ibope, a disputa sinaliza para um segundo turno no dia 28 de outubro.

Governo investiga

A força tarefa Lava Jato, do Ministério Público Federal, aceitou o pedido de habilitação do Governo do Paraná para fazer parte das investigações sobre as concessões rodoviárias do Estado, realizada no âmbito da Operação Integração. A solicitação feita pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) permite a colaboração de órgãos públicos e o compartilhamento de provas e outras informações sobre irregularidades apuradas dentro dos contratos de concessão dos seis lotes de rodovias que formam o Anel de Integração.

Redução do pedágio

Em paralelo, o Governo do Estado ajuizou ação na Justiça Federal requerendo imediata redução de 50% no valor das tarifas de pedágio ou a exclusão completa da Taxa Interna de Retorno (TIR) das concessões, que equivale ao lucro das empresas. Também em situação de urgência, a ação pediu o bloqueio e indisponibilidade de bens das concessionárias. Segundo a PGE, a ação é necessária em razão dos “fatos narrados em decisão judicial proferida pela 23a. Vara Federal de Curitiba – autos nr. 5036128-04.2018.4.04.700/PR.

Palocci detonou Lula

O ex-ministro dos Governos Dilma e Lula, Antônio Palocci, afirmou, em delação premiada, que o ex-presidente Lula pediu para que ele gerisse e empregasse recursos ilícitos na primeira campanha de Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto.

Chuncho na biblioteca

Palocci diz ter participado de reunião, no início de 2010, na biblioteca do Palácio da Alvorada, com Lula, Dilma e José Sérgio Gabrielli, à época presidente da Petrobras e atual coordenador-geral da campanha de Fernando Haddad. No encontro, Lula teria pedido a Gabrielli para que a estatal encomendasse a produção de 40 sondas “para garantir o futuro político do país e do Partido dos Trabalhadores com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e recursos para a campanha que se aproximava”.

Lula sabia desde 2007

Antônio Palocci detalhou na delação premiada o suposto loteamento de cargos na Petrobras com o fim de captação de recursos para campanhas petistas. No primeiro termo de sua colaboração com a Polícia Federal, tornado público nesta segunda-feira, 1, pelo juiz federal Sérgio Moro, ele reafirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria conhecimento de esquemas de corrupção na estatal.

Juros vão subir

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, não escutou o conselho do economista Sérgio Werlang, contrário à redução da meta da inflação. O alerta era sobre a possibilidade do BC ter que subir os juros em qualquer momento sofrido da economia. E foi o que aconteceu: com as eleições e o cenário internacional envolto em nuvens negras, a projeção de inflação para o ano que vem já está em 4,5% – e isso é apenas o começo. Como a meta desceu para 4,25%, a pressão sobre os juros deu a largada na reunião do Copom de setembro. Para quem não sabe: Sérgio Werlang foi diretor do BC e responsável pela implementação do sistema de inflation target no país.

Haja apaniguados

O novo presidente do Brasil poderá indicar pessoas para 24,6 mil cargos. O número é do Ministério do Planejamento que fez levantamento para entregar à equipe de transição. O salário máximo é de R$ 16,7 mil. Na tradição brasileira, cargos são valorosas moedas de troca entre Planalto e Congresso. Ao todo, a administração o governo federal tem 99.416 cargos, funções ou gratificações, distribuídos entre 36 tipologias. Cada tipo de cargo ou função tem regras específicas, o que dificulta entendimento e fiscalização.

Picante

Ana Cristina Siqueira Valle, segunda mulher de Jair Bolsonaro, candidata a deputada federal pelo Podemos, continua dizendo que nunca foi ameaçada por ele quando estava na Noruega com um filho deles. Em junho, ela deu entrevista à revista Época e, no final, gravador desligado, disse à repórter: “Tenho algumas coisas picantes para falar sobre o Jair. Mas, vamos ver se ele vai me dar apoio na minha campanha, se não, te chamo aqui e te conto. Não posso falar o que é, mas é picante, é da época em que eu ainda estava com ele”. Bolsonaro, a propósito, tem ajudado a ex-mulher.

Ainda Cris

Na campanha, a ex-mulher do candidato do PSL à Presidência, usa o nome Cris Bolsonaro – e acha que o sobrenome emprestado vai ajudá-la a se eleger. No passado, teve longa trajetória em órgãos públicos e até foi secretária de Clovis Carvalho, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tem 51 anos, advogada, é avó de um neto e mãe de dois filhos (um deles com Jair). Detalhe: ainda acha Bolsonaro atraente.

Brilho na careca

Em dia de gravação, cerca de 70 funcionários se movimentam em torno de Henrique Meirelles. Seus marqueteiros são Chico Mendez e Paulo Vasconcelos que criaram o slogan “Chama o Meirelles”. Sua roupa está pronta, bem passada e o tempo maior (além da discussão do texto) é com o pessoal da maquiagem. Ele recebe várias camadas de pó para evitar o brilho na careca e nas bochechas e ainda corretivo nos olhos. Meirelles já gastou R$ 40 milhões em propaganda, produção de TV e comunicação.

Fonoaudiologia

Henrique Meirelles e Marina Silva têm algo em comum: durante toda a campanha de cada um conseguirão o mérito de discussão obedecendo a fonoaudióloga Leny Kyrillos.

Estratégia

Dilma Rousseff está praticamente eleita senadora por Minas Gerais: nas pesquisas, segue distanciada muito dos demais candidato. Aos 70 anos, adotou uma estratégia de campanha fácil. Reúne-se com plateias pequenas e amistosas em várias cidades, quase não dá entrevistas e nem se expõe em debates ou sabatinas. E os demais candidatos ao Senado não atacam a ex-presidente. De quebra, coleciona gafes em entrevista a rádios, toda vez que um assessor (com uma pasta de dados) não fica a seu lado.

Afastados

O economista Paulo Guedes mantém-se afastado do QG de Jair Bolsonaro depois de ter alardeado a possível volta do CPMF e agora é a vez do general aposentado Hamilton Mourão evaporar depois de criticar o 13º, falar de “fabrica de desajustados” (lares onde crianças são criadas por mães e avós) e pregar uma nova Constituição elaborada por uma “comissão de notáveis”.

Golpe final

O presidenciável Geraldo Alckmin viu a mínima possibilidade de chegar ao segundo turno ir por água baixo. Ver o nome de seu coordenador de campanha e candidato ao Senado, Marconi Perillo envolvido em nova operação da Lava Jato chamada Cash Delivery, a poucos dias da eleição foi o golpe final. Era tudo que Alckmin não precisava nesta reta final de campanha.

Na frente

Marconi Perillo estava na frente, segundo pesquisas, na disputa por uma cadeira para o Senado por Goiás. Perillo tinha 29% das intenções de votos, seguido por Jorge Kajuru e Vanderlan, ambos com 28% e Lúcia Vânia com 26%.

Jabuticaba

Vice de Jair Bolsonaro, o general reformado Hamilton Mourão chamou o 13º salário de “jabuticaba que só dá no Brasil”. Engano seu: a jabuticaba, fruta, dá também no México e na Argentina. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à propósito, adora jabuticaba. Há anos, tentou plantar uma jabuticabeira na varanda de seu apartamento em São Bernardo – e nunca deu certo. Na sala-cela da PF em Curitiba, um de seus filhos já levou um pacote de jabuticabas.

Quase

O prazo de validade do presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, segundo figuras do alto escalão da estatal, deve terminar em dezembro próximo, caso seja eleito Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad. Sua chance de permanecer no cargo seria apenas na hipótese de Geraldo Alckmin virar tudo de cabeça para baixo e conseguir vencer a corrida.

Duas mulheres

A poucos dias da realização das eleições, os marqueteiros de Jair Bolsonaro (e especialmente seus filhos) querem aumentar a participação de Janaina Paschoal, co-autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff e de Joyce Hasselman, jornalista que durou pouco tempo na Jovem Pan, no programa eleitoral do capitão na reta final da campanha. Tudo para incentivar o voto feminino. Janaína e Joyce são candidatas, respectivamente, a deputadas estadual e federal – e Joyce acha que terá mais votos do que Tiririca.

Final de campanha

Marlene Mattos, ex-diretora de programas de Xuxa Meneghel (está processando a apresentadora que disse que “ela roubava”), é quem coordena a propaganda do candidato do PDT ao governo de São Paulo, entrou também na campanha de Ciro Gomes. É quem está organizando um grande evento esta semana, em São Paulo, com a presença de muitos artistas, marcando o final da campanha. Patrícia Pillar deverá trazer do Rio até Caetano Veloso.

Encolhimento

A presidenciável Marina Silva é o maior exemplo do que se pode chamar de “encolhimento” eleitoral: hoje, nas pesquisas, está entre 4% e 5%, atrás até de João Amoêdo, banqueiro, em alguns levantamentos. Ela se diz vítima de falta de dinheiro e mínimo tempo de TV (21 segundos) a cada bloco de propaganda. Conseguiu angariar pouco mais de R$ 1 milhão. Bolsonaro tem oito segundos e está na liderança das pesquisas.

Queda de receita

O novo cenário das eleições provocou colossal queda de receita dos marqueteiros. Em 2014, o total gasto pelos presidenciáveis foi de R$ 652 milhões (R$ 350 milhões por Dilma Rousseff e R$ 227 milhões por Aécio Neves). Neste ano, foram contratados até agora R$ 123 milhões cerca de 20% do valor das eleições anteriores, considerando o reajuste da inflação.

Outros caminhos

O empresário Benjamin Steinbruch que se licenciou da Fiesp, chegou a ser cotado para ser candidato a vice-presidência na chapa de Ciro Gomes e a ideia acabou não dando certo. Hoje, Steinbruch até escapa das tentativas de aproximação do pedetista. Ao mesmo tempo – quem diria – João Doria, candidato do PSDB ao governo de São Paulo, tenta convencer Steinbruch – é o que ele conta aos mais chegados – a se bandear para os lados de Bolsonaro.

Fazendo as contas

Com Geraldo Alckmin estacionado na corrida eleitoral, os comandantes do Centrão estão refazendo as contas. O grupo de partidos que apoia o tucano estimava eleger perto de 230 deputados contra os 160 atuais, andou murchando. Novos cálculos sinalizam a estimativa para menos de 200 parlamentares.

Campanha em crise

A campanha de Bolsonaro enfrenta momento de crise, além dos problemas causados por Paulo Guedes e pelo general Hamilton Mourão: o melhor conselheiro do candidato do PSL é o general Augusto Heleno. A forma como Gustavo Bebbiano cercou o candidato e se colocou como chefão da tropa afastou o general Augusto Heleno das principais decisões. Hoje, Bebbiano e Heleno nem se falam.

Punida

Dilma Rousseff foi punida pelo TRE-MG com perda de tempo de horário eleitoral gratuito na TV e rádio por tentar denegrir a imagem de Antonio Anastasia, disparado na frente dos candidatos ao governo de Minas Gerais (e bem distante de Fernando Pimentel). A sentença do TRE fala que ela “degradou o candidato e empregou meios publicitários para criar na opinião pública estados mentais e emocionais”.

De volta

O staff de Jair Bolsonaro está contando com dois acontecimentos fortes para turbinar o voto do Capitão no segundo turno: a aparição do candidato no debate eleitoral, cambaleando e demonstrando dor (seus médicos são contra essa ideia) e um eventual fato novo surpreendente na investigação do episódio da facada. Tudo o que ele mais quer é ver anunciada a concreta ligação do agressor a petistas.

Procura-se

O empresário Fábio Carvalho procura novo investidor para o capital da Leader Magazine para tirar a rede do atoleiro. Em recuperação extrajudicial, a empresa já conseguiu renegociar uma dívida de cerca de R$ 225 milhões. A preocupação maior de Carvalho é evitar que os problemas financeiros da Leader contaminem seu outro negócio no varejo, o Casa e Vídeo.

Emprestando calma

A ex-primeira-dama de São Paulo, Maria Lúcia Alckmin, tem acompanhado o marido-candidato em todas suas peregrinações pelo Brasil. Trata-se de um conselho médico da família: além de reforçar a imagem doméstica de Alckmin, dona Lu carrega uma caixa com vários tipos de remédios. Qualquer sintoma que atinja Alckmin meio de repente, ela lança mão de remédios de ação rápida.

Últimos ataques

Mesmo sabendo que será muito difícil reverter as pesquisas eleitorais, o candidato ao Planalto, Geraldo Alckmin tenta conseguir votos de indecisos e mesmo dos líderes ao seu favor. “Estamos vivendo uma bipolarização equivocada, porque quem não gosta do PT, que tem medo do partido, e com razão, porque 13 milhões de desempregados não foi obra do acaso, além dos escândalos, olha a pesquisa e corre para o Bolsonaro. De outro lado, temos um candidato a presidente da República que disse que não entende de nada e diz que o posto Ipiranga dele é um banqueiro, que quer diminuir imposto para os ricos e aumentar para os pobres, sem contar que querem tirar o 13”.

Troca de vice

Nesta última semana de campanha eleitoral qualquer pisada em falso pode levar a derrota. Pensando nisso, militares do PSL pensam seriamente em trocar o nome do vice candidato da sigla, Hamilton Mourão. O problema é encontrar o melhor substituo. O nome de Janaina Paschoal voltou a ser cogitado. Só que para não causar mal-estar o PSL quer que o PRTB, partido de Mourão, indique outro nome.

No senado

Enquanto se especula muitos sobre os eleitos ou candidatos que irão para um segundo turno nos estados e até mesmo na disputa presidencial, aos poucos já se vai tendo uma ideia de quem serão aos eleitos para o Senado.

No Distrito Federal as últimas pesquisas mostram a ex-jogadora de vôlei Leila(PSB) na frente com 25%, em seguida vem Cristovam Buarque (PPS) e Izalci (PSDB), ambos com 22%; Chico Leite (Rede), 15%; e Wasny (PT), 13%.

Em aberto

O presidenciável Henrique Meirelles está sendo um dos mais cortejados pelo PT e PSL, para um apoio num segundo turno. Só que ele disse na semana passada, mesmo sabendo que não terá chance, que o primeiro turno ainda estava em aberto. “A minha resposta a todos é a seguinte: acho muito prematuro tudo isso. A eleição está em aberto, há grande número de indecisos e eu estou fazendo campanha para entrar no segundo turno. Não cogito apoiar ninguém”.

Boa escolha

Quando a campanha estava prestes a começar, vários especialistas deram o recado para ficarem atentos também aos candidatos a vice nas chapas. Agora analistas políticos avisam que o aviso foi dado também para os políticos e não só para os eleitores. Por enquanto, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, ambos com mulheres na vice, parecem tem feito boas escolhas. Afinal de contas, por enquanto, nenhuma falou o que não devia.

Nova campanha

A campanha #EleNão vem ganhando proporções surpreendentes. E até celebridades internacionais, sem terem entendimento total do ato estão aderindo. Agora, na reta final próxima a votação, uma nova campanha parece que pode ganhar também atenção: #Nenhumdeles. Esta campanha seria principalmente contra os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Mas há quem garanta que serviria também para qualquer um dos candidatos.

Maldade

Na reta final das campanhas eleitorais alguns anti-bolsonaristas começam a lançar uma notícia nas redes sociais: que a facada que o presidenciável Jair Bolsonaro levou seria tudo uma farsa. E ainda acrescentam a frase “A armação não deu certo”. A intenção seria fazer que Bolsonaro disparasse na frente e se elegesse de no primeiro turno.

Divindade moderna

O fenômeno Pabllo Vittar, 23 anos, está prestes a lançar seu segundo álbum chamado Não Para Não. Ainda em fase de acertos finais, a drag queen revelou a capa, onde aparece como uma deusa da tecnologia, Segundo Pabllo, a capa lhe traz como uma divindade moderna que atrai e unifica ritmos, ideias, culturas e linguagens de um Brasil que se conecta e expande com os ritmos brasileiros sem perder sua identidade original. O álbum já pode ser salvo previamente no aplicativo Spotify.