O Hospital Santa Cruz, de Curitiba (PR), recebeu o Prêmio Excelência da Saúde na categoria Enfermagem. Promovida pelo Grupo Mídia desde 2013, a iniciativa reconhece instituições que se comprometem com a inovação e a sustentabilidade em gestão, procedimentos e atuação social. A cerimônia de entrega da homenagem ocorreu no sábado (22), durante o Fórum Healthcare Business, no Guarujá (SP), e contou com a participação do diretor geral do Hospital Sant Cruz, Claudio Enrique Lubascher, e da gerente assistencial, Mariane Cavalheiro.

A instituição foi premiada na edição deste ano com o case “Reestruturação do Processo de Enfermagem”. Coordenado por Mariane Cavalheiro, o projeto contribuiu para a tomada de decisão do enfermeiro e para a melhoria da qualidade da assistência ao paciente. “Reavaliamos cada passo do processo, desde a anamnese até o desfecho do tratamento. Dessa forma, conseguimos padronizar a sistemática e melhorar ainda mais a avaliação do paciente na beira do leito. Investimos também na capacitação continuada da equipe, para incentivar o desenvolvimento do raciocínio diagnóstico dos profissionais”, explica a enfermeira.

Na avaliação de Lubascher, o sucesso do projeto ressalta a qualidade técnica e o comprometimento da equipe médica e assistencial do Hospital Santa Cruz.

“Temos o compromisso de nos manter como a principal referência hospitalar do Paraná. Por isso, receber esse prêmio é muito importante, porque vem ao encontro do trabalho que está sendo feito pela gerência assistencial, pela gerência de qualidade e pela gerência médica, de promover um atendimento de altíssima qualidade, individualizado, humanizado, entendendo o momento de cada paciente. É um reconhecimento de todo esse esforço”, enfatiza o diretor geral.