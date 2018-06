Hospital Evangélico vai a leilão

O leilão do Hospital Evangélico e da Faculdade Evangélica do Paraná (Fepar) foi marcado pela Justiça do Trabalho para o dia 17 de agosto. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT) do estado, a ação tem como objetivo quitar dívidas trabalhistas, além de resguardar o interesse público, mantendo as atividades do hospital e da faculdade. O valor mínimo para o arremate, em lote único, é de R$ 205.994.575,67. O Hospital Evangélico e a Fepar estão sob intervenção judicial há mais de três anos, a pedido do MPT-PR em ação civil pública. As dívidas somam, hoje, aproximadamente R$ 300 milhões. Quem adquirir o hospital não deve alterar o caráter filantrópico da instituição para não perder as benesses tributárias.