Hospital Costantini cuida do coração dos curitibanos

O Hospital Cardiológico Costantini está localizado no bairro Vila Izabel, em Curitiba e foi fundado em 1998. Ele é especializado em diagnóstico, tratamento, treinamento, educação e pesquisa de doenças cardiovasculares. Com uma equipe formada por profissionais especializados, amparados por tecnologia de ponta, tem como objetivo prestar um atendimento rápido, seguro e eficaz.

Seu fundador, o médico argentino Costantino Costantini é nacionalmente conhecido, entre especialistas em cardiologia, pelo seu pioneirismo na América Latina na realização da primeira angioplastia do continente, em 1979. Esta intervenção consiste na introdução de um “stent” dentro da artéria evitando, em muitos casos, a cirurgia de ponte de safena e os efeitos colaterais de um procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Procurando inovar sempre, a instituição criou no ano 2000 o Clube do Coração, que oferece à população encontros com palestras que abordam temas relacionados à atitude pró-ativa frente à saúde. O hospital também promove anualmente a Caminhada do Coração, que pretende incentivar as pessoas a praticarem atividades físicas. “A realização de exercícios melhora a disposição e a autoestima, além de reduzir o peso e diminuir a incidência da hipertensão arterial. É um ciclo de bem-estar para a saúde, alimentado pela endorfina”, diz Costantini.