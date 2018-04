Hospital Angelina Caron é referência em transplantes no Paraná

Patrícia Vieira

O Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), criado em 1983 como uma instituição privada passou por uma grande transformação em 2004, com o surgimento da Sociedade Hospitalar Angelina Caron. Atualmente é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atende mais de 400 mil pacientes por ano, sendo 95% do SUS.

O hospital conta com 350 leitos e 88 leitos de UTI e realiza 914 mil procedimentos sendo 25,5 mil deles cirurgias. Com um investimento cada vez maior em tecnologia e pesquisa, vem se tornando referência em transplantes. Em 2017 foram realizados 303 transplantes, aumento de 12% em relação a 2016. Neste ano o hospital passará a realizar transplantes de pulmão, até então realizados em São Paulo.

DI&C: Quais especialidades médicas são atendidas no Hospital Angelina Caron?

Caron: O hospital é referência em transplantes e especialidades como aparelho digestivo e obesidade, oncologia, neurologia e neurocirurgia, nefrologia, ortopedia, vascular e endovascular, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria e neonatologia e ginecologia e obstetrícia. Pacientes de todo o país encontram no Angelina Caron profissionais empenhados em oferecer o melhor atendimento, com qualidade, segurança, e, acima de tudo, com respeito e humanização.

DI&C: Quantos atendimentos, exames e cirurgias, internamentos e transplantes são realizados por ano?

Recebe, anualmente, mais de 400 mil pacientes de todo o país, dos quais 95% pertencem ao SUS. Ao todo, são realizados mais de 914 mil procedimentos por ano no hospital – 25,5 mil deles são cirurgias.

DI&C: Qual a infraestrutura oferecida pelo Hospital Angelina Caron?

Caron: O Hospital Angelina Caron, na contramão da crise enfrentada pelo setor de saúde no país, continua priorizando investimentos em tecnologia, em todas as áreas da medicina. Tem como diferenciais empregar recursos próprios e priorizar o paciente mais carente, pertencente ao Sistema Único de Saúde. Exemplo recente foi a construção, em ala exclusiva, de um dos mais avançados centros oncológicos do país.

O hospital tem como destaque um Centro de Transplantes de Medula Óssea comparável aos principais instalados no país, com 30 leitos que representam cerca de 20% da disponibilidade nacional pelo SUS. Um avançado serviço de medicina nuclear incorpora tecnologias avançadas como o PET-CT, cintilografia, ultrassom, entre outros equipamentos.

O centro cirúrgico do Caron conta com 12 salas de cirurgia. Recebe pacientes das várias partes do país, vítimas das mais graves e complexas patologias. Pessoas que, em sua grande maioria, são atendidas sem custos, em todas as fases do tratamento.

O Angelina Caron investe na qualificação, no treinamento e na atenção humanizada, para que o paciente sinta o ambiente hospitalar como uma extensão do seu lar.

A prioridade é oferecer qualidade no atendimento e, também, conforto e funcionalidade. O hospital conta com modernas e bem equipadas suítes, apartamentos e enfermarias, em todas as áreas da medicina. O projeto arquitetônico das principais alas é assinado pelo arquiteto já falecido Júlio Pechmann. Quem conhece o seu trabalho e o legado que ele deixou sabe o que a sua obra representa, no sentido de criar ambientes modernos, funcionais, alegres, essenciais para ajudar a promover o bem-estar do paciente.

Atualmente o Angelina Caron conta com 350 leitos e 88 leitos de UTI.

DI&C: Quais as modalidades e os convênios atendidos pelo Hospital Angelina Caron?

Caron: Os internamentos realizados no Hospital Angelina Caron podem ocorrer por meio do SUS ou por convênios e particulares. Casos específicos de internações emergenciais ocorrem pela procura direta no pronto-socorro, encaminhamentos via central de regulação ou por meio de contato médico.

Os internamentos eletivos acontecem com consultas pré-agendadas via Unidade Básica de Saúde, encaminhamentos de conveniados e particulares.

São mais de dez convênios como Unimed, Amil, MedPrev, Clinipam, Copel, Sanepar, Itaipu Binacional e Petrobras.

DI&C: O hospital que foi criado como uma instituição privada em 1983, passou por uma grande transformação em 2004 com o surgimento da Sociedade Hospitalar Angelina Caron. Como foi esse processo?

Caron: A mudança foi essencial, no sentido de elevar o número de atendimentos, ampliar programas sociais e investir no ensino e na pesquisa, em todas as áreas da medicina. Acima de tudo, a criação da Sociedade Hospitalar Angelina Caron representou mais autonomia, representatividade, oportunidades de investimentos e de crescimento, mesmo em períodos de crise. Prova disto é o volume crescente de parcerias firmadas com órgãos governamentais, a iniciativa privada e a comunidade, que propiciam, por meio de doações, recursos e incentivos fiscais, o atendimento com qualidade ao paciente.

DI&C: O Hospital Angelina Caron foi a instituição que mais realizou transplantes no Paraná, no ano passado. Em quais áreas médicas e quantos procedimentos foram feitos?

Caron: O Angelina Caron realizou 303 transplantes em 2017, tornando-se a instituição com mais procedimentos desse tipo realizados no Paraná, segundo os dados da Central de Transplante do Paraná.

Procedimentos complexos como os transplantes de pâncreas/rim e fígado/rim, dos quais o índice do hospital é 94% e 50%, respectivamente, dos procedimentos feitos no Paraná, reforçam a posição do Angelina Caron como referência para transplantes. Podemos mencionar ainda os números dos transplantes de pâncreas e coração, 75% e 44% respectivamente.

Este ano o Paraná também passará a realizar transplantes de pulmão, feitos até então, só nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O Hospital Angelina Caron é o único credenciado no Paraná para realizar o procedimento e alguns pacientes já estão em avaliação.

DI&C: Como o Hospital Angelina Caron se tornou referência em transplantes no Paraná?

Caron: Esse desempenho é resultado das ações continuadas contra a desinformação, o preconceito e alguns temores que ainda envolvem a doação de órgãos, aliadas à alta tecnologia empregada no hospital, investimentos realizados nas salas cirúrgicas e à capacidade técnica e humana dos profissionais envolvidos.

O número de transplantes teve aumento de 12% em 2017, se comparado ao resultado de 2016.

A doação de órgãos ainda é um assunto tabu na sociedade, mesmo com o acesso à informação e o constante esforço para se desmistificar a doação. É fato que os números podem melhorar ainda mais. Precisamos continuar sensibilizando a população para a necessidade da doação de órgãos e tecidos e mostrar quantas vidas podem salvar.

DI&C: De quanto foi o investimento no hospital nos últimos anos?

Caron: O Hospital Angelina Caron visa o crescimento sustentável com base nos pilares de tecnologia, humanização e gestão. Nos últimos 4 anos investiu em média R$ 9 milhões ao ano em melhorias de infraestrutura, compra de equipamentos e capacitação de pessoal. Estes recursos são próprios – gerados através da boa gestão – e também provenientes de auxílios governamentais.

DI&C: Quais as expectativas e projetos do Hospital Angelina Caron para 2018?

Caron: O projeto mais audacioso do Hospital Angelina Caron em 2018 é a revitalização do Pronto-Socorro. Atualmente o PS do HAC é portas abertas para todas as patologias e tem um fluxo de atendimento de mais de 400 pacientes por dia. Esta reforma melhorará o fluxo de atendimento, a qualidade e rapidez do diagnóstico com a aquisição de equipamentos e a infraestrutura para os pacientes. A expectativa é que seja finalizada até o final de 2018. Também vamos iniciar o atendimento no novo Centro de Reabilitação que atenderá 400 pacientes por ano com foco específico em reabilitação motora. Estamos em fases de estudo para um novo bloco com leitos de UTI e internamento para Transplantes e Cirurgia Bariátrica, além de um Centro de Diagnóstico.

Perfil

Fundação

1983

Área de atuação

Saúde

Local de atuação

Recebe pacientes de todo o Brasil

Localização

Rodovia do Caqui, 1150, Araçatuba, Campina Grande do Sul, Paraná

Proprietários ou acionistas

Entidade filantrópica sem fins lucrativos

Funcionários

1800

Projeção de crescimento para 2018

O Hospital Angelina Caron está em busca constante de aprimoramento no parque tecnológico e no atendimento ao paciente. Referência no estado do Paraná em transplantes e outros procedimentos de alta complexidade, em 2018 o hospital foi credenciado para realizar transplante de pulmão – o primeiro paciente já está em protocolo interno. Também se inicia em 2018 um novo ciclo de investimento no Hospital Angelina Caron com recursos de projetos de incentivo fiscal, apoiados com recursos de Imposto de Renda em 2016 e 2017, que serão executados em 2018, melhorando ainda mais o atendimento à população. Mais de R$10 milhões serão diretamente utilizados para melhorar a infraestrutura do pronto socorro, adquirir equipamentos de diagnóstico e de tratamento e para a operacionalização de um centro de reabilitação neurológica. O Hospital conta com mais de 60 parceiros para que estes projetos sejam realizados. Sendo uma instituição sem fins lucrativos, buscamos a excelência em gestão para a criação de superávit a ser reinvestido.

2018 – 8% crescimento de faturamento em relação a 2017

2019 – 9% crescimento de faturamento em relação a 2018

2020 – 12% crescimentos de faturamento em relação a 2019 – percentual maior alinhado com a inauguração do prédio novo de leitos de UTI e internamento transplante e bariátrica.

História/resumo

O Hospital Angelina Caron está localizado na cidade de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). De caráter eminentemente social, o local é um centro médico-hospitalar de referência no Sul do País e um dos maiores parceiros do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. Recebe, anualmente, mais de 400 mil pacientes de todo o país, dos quais 95% pertencem ao SUS. Atua em todas as vertentes da medicina e é um centro tradicional de fomento ao ensino e à pesquisa. O setor de transplantes do Caron é um dos mais destacados, reconhecido internacionalmente, com cerca de 300 procedimentos por ano nas áreas hepática, renal, reno-pancreática, cardíaca e de tecidos corneanos.