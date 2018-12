O prefeito Rafael Greca inaugurou, nesta terça-feira (11/12), a horta do Mosteiro Monte Carmelo, da Associação Casa do Servo Sofredor (ACSS), no Pinheirinho. A nova área de cultivo de hortaliças tem o apoio do município e é resultado de um convênio com o Governo do Estado, que está repassando R$ 300 mil para o programa de Agricultura Urbana da Prefeitura.

A parceria irá permitir a implantação e a revitalização de um total de sete áreas de cultivo de alimentos frescos, entre hortas comunitárias (para moradores de bairros em terrenos públicos e privados) e institucionais (canteiros de cultivo ocupacional e terapêutico de organizações sociais e religiosas). Até o fim de 2019, Curitiba passará a ter 96 hortas comunitárias, institucionais e em escolas.

O prefeito agradeceu a parceria com o governo do estado e falou da importância do trabalho realizado pela ACSS que resgatam as pessoas da dependência. Greca se disse um entusiasta das hortas urbanas e do consumo de comida de verdade. “A ideia de uma cidade que se abre para a natureza, que cultiva a terra e consome comida de verdade é um projeto completo de sustentabilidade”, disse o prefeito.

Em uma área de 400 m² do Mosteiro Monte Carmelo, foram preparados 17 canteiros repletos de pés de legumes e verduras que ficarão sob os cuidados das pessoas atendidas para tratamento de dependência química pela Associação Casa do Servo Sofredor.

A horta deverá contribuir para a melhoria da qualidade da alimentação dos 60 homens e 30 mulheres acolhidos pela instituição religiosa, além de ajudar na recuperação da saúde e atuar como ocupação social e profissionalizante, uma vez que no local há atendimento e capacitação para os assistidos.

“Esta será a 22ª horta institucional com apoio da Prefeitura e irá ajudar a desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis, bem como contribuir para o tratamento dos internos”, avalia Edson Rivelino Pereira, superintende da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), órgão responsável pelo Programa de Agricultura Urbana do município. Ele salienta ainda que a Prefeitura é responsável pela assistência técnica, apoio organizacional e, inicialmente, fornecimento de mudas e insumos usados no espaço.

Geraldino do Espirito Santo, coordenador geral da Associação Casa do Servo Sofredor, também acredita que a horta do Mosteiro Monte Carmelo deverá ajudar na melhoria da qualidade da alimentação dos acolhidos e na recuperação dos internos da instituição. “Nós atendemos muitas pessoas com diversas necessidades e dificuldades. A horta começou agora e, além de ajudar sendo uma terapia, vai beneficiar a alimentação de aproximadamente 150 pessoas”, prevê.