Há um ano, o autônomo Ezequias Moreira Lima, 49 anos, mudou sua rotina diária. Antes era acordar e, depois do café da manhã, ligar para os fregueses para confirmar o horário do serviço do dia. Agora, depois da refeição matutina, Ezequias (mais conhecido como Baiano) deixa sua casa, por volta da 8 horas, rumo ao terreno ao lado. Ele é um dos 24 produtores urbanos responsáveis pela Horta Comunitária do Cajuru, inaugurada pelo prefeito Rafael Greca no dia 13 de julhodo ano passado e que tem o apoio do município.

Parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab) e a concessionária de trens Rumo, a Horta do Cajuru é a 24ª da cidade a ter o acompanhamento técnico dos engenheiros agrônomos da Prefeitura. São cerca de 120 pessoas beneficiadas, entre produtores e familiares da Comunidade Oficinas e da Vila Betel. No local, os produtores urbanos cultivam hortaliças e temperos, além de frutas nativas como pitanga, limão e laranja. Localizada ao longo da linha férrea que sai da sede da Rumo, a horta ocupa uma área de 1 mil metros quadrados.

Orgulhoso de seu canteiro repleto de alface, couve, rúcula, almeirão, mostarda, escarola, salsinha e cebolinha, Baiano garante que a qualidade alimentar da família melhorou muito desde o ano passado. “Agora todo dia preparamos uma bacia cheia de verduras da nossa horta”, afirma ele, que mora com a esposa e ainda divide os alimentos com oito filhos, noras e netos. Além disso, quem chegar ao local e pedir vai poder levar para casa parte da produção. “Tem pra todos”, afirma o morador da Comunidade Oficinas.

Líder da Horta do Cajuru, o autônomo Manoel Alves da Silva, 49 anos, confirma que o cultivo das hortaliças vem melhorando a qualidade da alimentação das famílias. Além disso, segundo ele, o plantio está ajudando a reduzir os gastos dos moradores com hortaliças, que passaram a usar o recurso economizado na melhoria da qualidade de vida. “Eu planto para mim, minha esposa, Cristiane, e meu filho, Pietro, de 7 anos. Com o que economizo aqui, eu compro outros produtos, como leite, café e macarrão, no Armazém da Família das Vilas Oficinas”, explica o pedreiro William Masba Rodrigues Alves, 32 anos, que também vive na Comunidade Oficinas. De seu canteiro serão colhidos, pés de alface, rúcula e mostarda.

A dona de casa Nadir Garcia Leão de Souza, 55 anos, participa da horta há seis meses e, ao lado do marido, Jovertino, planta várias hortaliças para consumo próprio e familiares. “Lá em casa, somos em seis pessoas. Todos ficam esperando eu levar o alface, a cebolinha e o almeirão dos canteiros”, revela ela, que diariamente percorre seu canteiro, regando e conferindo o crescimento da plantas. Nadir afirma que sempre tentou incentivar a família a comerem verdura, mas só agora realmente todos entenderam a importância de ter mais verde no prato. “Um dia eu preparei uma ‘peixinho da horta’ frita à milanesa e todo mundo pessoa que era peixe de verdade”, revelou ela, em referência a uma das plantas alimentícias não-convencionais (Pancs) cultivadas no local.