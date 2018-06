Horário de funcionamento dos serviços da Prefeitura nesta sexta-feira

O decreto municipal 520, assinado pelo prefeito Rafael Greca, definiu os horários de funcionamento na Prefeitura em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (22/6), alguns serviços da Prefeitura funcionarão somente à tarde, por causa do jogo Brasil x Costa Rica, que começa às 9h (horário de Brasília).

O documento determina que o expediente nas repartições públicas municipais será no contraturno das partidas do Brasil. Nos dias úteis com jogos da Seleção Brasileira o horário nas repartições públicas municipais será o seguinte:

– das 14h às 18h, quando a partida iniciar às 9h

– das 14h15 às 18h, quando a partida iniciar às 11h

– das 8h às 12h, quando a partida iniciar às 15h

Os próximos jogos do Brasil na primeira fase da Copa serão nesta sexta-feira (22/6), contra a Costa Rica, às 9h, e na quarta-feira 27/6), às 15h, contra a Sérvia.

Funcionamento dos serviços da Prefeitura nos próximos jogos do Brasil

REGIONAIS E RUAS DA CIDADANIA

As Administrações Regionais e Ruas da Cidadania terão o funcionamento alterado nos dias dos jogos do Brasil. Na sexta-feira (22/6), as Ruas da Cidadania estarão abertas para o público das 14h às 18h.

Já no dia 27, dia do jogo do Brasil com a Sérvia, às 15h, as Ruas da Cidadania vão funcionar só no período da manhã, das 8h às 12h.

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus – O transporte funcionará com horário normal na sexta-feira

Urbs – A Urbs terá atendimento normal ao público das 12h30 às 18h30

Mercado Central – Praça Rui Barbosa – funcionamento normal

Arcadas do Pelourinho: bancas de flores, de revista e café – funcionamento normal

Arcadas do São Francisco: antiguidade e objetos de arte – funcionamento normal

Shopping Popular do Capão Raso – funcionamento das 11h15 às 21h

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Nesta sexta-feira (22/6), abrem às 13h.

No dia 27, o expediente termina às 13h, com exceção da Unidade de Saúde Santa Felicidade, que reabrirá às 18h e funcionará até as 22h.

Caps

Os Caps funcionam normalmente na sexta-feira (22/6) e quarta-feira (27/6). Com exceção do Caps Centro Vida, que na sexta-feira (22/6) abre às 13h e na quarta (27/6) encerra o expediente às 13h.

Hospital do Idoso Zilda Arns

Aberto 24 horas.

Maternidade Bairro Novo

Aberta 24 horas.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, 1.995, Pinheirinho.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2.590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

EDUCAÇÃO

Escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) funcionam nos horários normais. Conforme o Ofício Circular nº 07/2018, da Secretaria Municipal da Educação, não haverá dispensa de estudantes e/ou servidores nos dias de jogos da Copa.

“A equipe diretiva poderá organizar os profissionais e estudantes para que assistam aos jogos dentro da escola, desde que sem prejuízo ao trabalho pedagógico”, diz o documento.

O funcionamento das escolas será normal para garantir o cumprimento dos dias e horas/aula previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA

Nesta sexta-feira (22/6), serviços de coleta domiciliar, reciclável e varrição serão interrompidos apenas das 9h às 11h. Equipes de limpeza especial começam mais tarde, após o jogo, às 11h.

ATRATIVOS E ATENDIMENTO TURÍSTICO

Postos de Informações Turísticas – estarão fechados na manhã de sexta-feira (22/6), até as 12h. Durante o período, também não haverá parada dos ônibus na Torre Panorâmica, um dos sete locais com postos de informação.

Zoológico de Curitiba – estará aberto ao público das 13h às 17h nesta sexta-feira (22/6)

Museu de História Natural do Capão da Imbuia – terá o funcionamento previsto no decreto, das 14h às 18h.

AGÊNCIA CURITIBA

Espaços Empreendedor – Na sexta-feira (22/6), funcionam das 14h às 18h. Na quarta-feira (27/6) funcionam das 8h às 12h.

IMAP

Worktiba Barigui, Central de Estágio e Seguros e Cursos da Escola de Administração Pública – Funcionamento será das 14h às 18h.

UNIDADES DO ABASTECIMENTO

Mercado Municipal – Sexta-feira (22/6) – atendimento normal das 7h às 18h. Quarta-feira (27/6) – atendimento normal das 7h às 18h.

Mercado Regional Cajuru – Sexta-feira (22/6) – atendimento normal das 8h às 19h. Quarta-feira (27/6) – atendimento normal das 8h às 19h.

Armazém da Família – Sexta-feira (22/6) – atendimento das 13h15 às 17h15. Quarta-feira (27/6) – atendimento das 8h45 às 12h45.

Varejão Capão Raso – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 18h. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 18h.

Restaurante Popular – Sexta-feira (22/6) – aberto normalmente das 11h às 14h. Quarta-feira (27/6) – aberto normalmente das 11h às 14h.

Feiras Livres Diurnas, Noturnas, Gastronômicas e Orgânicas e Programa Nossa Feira – Atendimento normal.

Sacolão Bairro Novo – Sexta-feira (22/6) – das 8h às 18h. Quarta-feira (27/6) – das 8h às 18h.

Sacolão Boa Vista – Sexta-feira (22/6) – das 8h às 19h. Quarta-feira (27/6) – das 8h às 19h.

Sacolão Boqueirão – Sexta-feira (22/6) – das 8h30 às 20h. Quarta-feira (27/6) – das 8h30 às 20h.

Sacolão Caiuá – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 17h. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 17h.

Sacolão Carmo – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 19h30. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 19h30.

Sacolão Fazendinha – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 20h15. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 20h15.

Sacolão Jardim Paranaense – Sexta-feira (22/6) – das 8h30 às 18h. Quarta-feira (27/6) – das 8h30 às 18h.

Sacolão Monteiro Lobato – Sexta-feira (22/6) – das 8h30 às 17h30. Quarta-feira (27/6) – das 8h30 às 17h30.

Sacolão Osternack – Sexta-feira (22/6) – das 8h às 18h. Quarta-feira (27/6) – das 8h às 18h.

Sacolão Pinheirinho – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 20h30. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 20h30.

Sacolão Santa Cândida – Sexta-feira (22/6) – das 8h às 20h30. Quarta-feira (27/6) – das 8h às 20h30.

Sacolão Santa Efigênia – Sexta-feira (22/6) – das 14h às 18h. Quarta-feira (27/6) – das 8h às 12h.

Sacolão Santa Felicidade – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 19h. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 19h.

Sacolão Vila Oficinas – Sexta-feira (22/6) – das 14h às 18h. Quarta-feira (27/6) – das 8h às 12h.

Sacolão Vila Sandra – Sexta-feira (22/6) – das 9h às 20h. Quarta-feira (27/6) – das 9h às 20h.

SETRAN

Estacionamento Regulamentado (EstaR) – Fiscalização funcionará normalmente em dias e horários dos jogos do Brasil na Copa.

Superintendência de Trânsito (Setran) – O atendimento ao público na sede e nos núcleos regionais funcionará das 14h às 18h na sexta-feira (22/6) e das 8h às 12h na quarta-feira (27/6).

Será mantido efetivo de agentes de trânsito para garantir execução de atividades indispensáveis e emergenciais.

CULTURA

Nesta sexta-feira (22/6), os espaços da Fundação Cultural de Curitiba (museus, cinemas, teatros, espaços culturais e administrativos) funcionarão das 14h às 18h.