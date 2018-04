Um homem, que estaria armado com uma faca, mantém uma funcionária refém dentro de uma loja no Shopping Pátio Paulista, na região central de São Paulo, nesta quinta-feira, 26. Segundo informações da Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e o Batalhão de Choque da PM estão no local para as negociações com o suspeito, que está com uma faca. De acordo com a assessoria do shopping, os corredores próximos à loja Polishop, onde o suspeito se encontra, estão isolados.