Hipopótamo Fiona ganha livro infantil contando sua história

A popular hipopótamo Fiona, que conquistou as redes sociais com sua fofura e história de superação após nascer prematura no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, em 2017, como a menor hipopótamo a sobreviver, vai ganhar um livro que conta a sua vida.

O escritor de livros infantis Richard Cowdrey levou a ideia até o zoológico, que adorou. “Quando um escritor que apareceu na lista do New York Times chega até você com uma ideia, você ouve”, disse Chad Yelton, diretor de marketing do zoológico, para a emissora norte-americana ABC.

O livro será lançado em 7 de agosto. “Fiona claramente inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Como a menor hipopótamo a sobreviver, ela superou obstáculos após os primeiros meses de vida. Mas com o amor e cuidado da equipe do zoológico de Cincinnati e dos fãs dela ao redor do mundo, Fiona está cada vez melhor”, completou.