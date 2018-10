O pianista e compositor Herbie Hancock volta ao Brasil para duas apresentações, dia 17 de novembro no Credicard Hall, em São Paulo, e dia 19 de novembro no Km de Vantagens Hall RJ, no Rio de Janeiro.

Em SP, os ingressos custam de R$ 50 (meia-entrada, plateia superior) a R$ 500 (mesa vip), vendidas a partir de 4/10 para clientes Credicard, e a partir de 11 para fãs em geral. No RJ, as entradas começam a ser vendidas dia 11 de outubro e vão de R$ 70 (meia entrada, mesa lateral) a R$ 420 (camarote). As entradas podem ser adquiridas no site

Membro do quinteto de Miles Davis e com seis décadas de carreira, Hancock ficou conhecido por combinar elementos do jazz clássico com influências do funk, rock e da música pop.

O pianista acumula diversas visitas ao Brasil e parcerias musicais com artistas como Milton Nascimento (eles tocaram juntos no Dia Internacional do Jazz 2013, em Istambul) e Céu (ela é uma das estrelas do grupo que participou da gravação do The Imagine Project e abriu seu show no Credicard Hall, São Paulo, em 2013).

Ele atualmente trabalha em um novo álbum.