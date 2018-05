Haribo coloca seus famosos Ursinhos de Ouro para voar

Os Ursinhos de Ouro da Haribo são agora, além das balas de gelatina mais famosas do mundo, protagonistas da versão de embalagem fabricada especialmente para a Azul Linhas Aéreas. As balas, passam a fazer parte do serviço de bordo da companhia, em todos os voos e é servida gratuitamente aos passageiros.

A embalagem com estampa do reconhecido “Ursinho de Ouro” circulará nas aeronaves durante os primeiros meses da campanha de inserção da Haribo nos voos da companhia, trazendo um mix diferenciado de produtos, com balas em formato de aviõezinhos e ursinhos, reforçando a união das duas marcas durante o período de lançamento da parceria.

As balas de gelatina são o item mais apreciado durante os voos e o sortimento visa oferecer aos passageiros da Azul a possibilidade de experimentar tanto os famosos “Ursinhos de Ouro” Haribo, quanto o novo formato dos“Aviõezinhos” da Azul. Outra novidade é que as embalagens passam a ter 25g.

“A receptividade do brasileiro à marca e aos produtos Haribo tem superado todas as expectativas, e estar com a Azul neste projeto é uma grande aposta da companhia. O que faz desta parceria um grande sucesso é o fato de ambas as marcas, Haribo e Azul, compartilharem os mesmos valores: oferecer continuamente o melhor serviço, o melhor produto e a melhor experiência de consumo, consolidando-se como referência no segmento”, afirma Oscar Romani, Diretor de Marketing e Vendas da Haribo Brasil.