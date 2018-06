Hamilton é o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da França

O inglês Lewis Hamilton começou bem as atividades do GP da França. Nesta sexta-feira, ele foi o mais veloz no primeiro treino livre realizado no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, e mostrou estar pronto para dar uma resposta após perder a liderança da temporada para Sebastian Vettel na última etapa.

Em uma temporada que vem se desenhando mais difícil do que as últimas para a Mercedes, atual tetracampeã da Fórmula 1, Hamilton venceu somente duas vezes em 2018, em sete provas disputadas. No Canadá, o inglês terminou em quinto e viu Vettel ultrapassá-lo ao vencer pela quarta vez no ano.

Por isso, uma vitória na França é tão importante para o piloto inglês, e ele começou bem na busca por este objetivo ao marcar 1min32s231. O início do dia, aliás, foi bom para a Mercedes de uma forma geral, afinal, Valtteri Bottas terminou a sessão da manhã na segunda colocação, com 1min32s371.

A terceira colocação ficou com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que cravou o tempo de 1min32s527. Só então apareceram as Ferraris, e com o finlandês Kimi Raikkonen na frente, após alcançar o tempo de 1min33s003. Líder do Mundial, Vettel terminou em quinto, com 1min33s172.

Completando os dez primeiros colocados, apareceram a Haas de Romain Grosjean, a Red Bull de Max Verstappen, a Toro Rosso de Pierre Gasly, a Force India de Sergio Pérez e a Haas de Kevin Magnussen, respectivamente. O espanhol Fernando Alonso mais uma vez sofreu com sua McLaren e foi apenas o 16.º.

Como costuma acontecer, o primeiro treino livre transcorreu sem grandes emoções até os momentos finais. Já nos últimos minutos, Ericsson perdeu o controle do carro, saiu rodando da pista e se chocou contra a proteção de pneus. A Sauber do piloto chegou a pegar fogo e o socorro precisou ser rápido para conter as chamas, mas o sueco conseguiu deixar o local andando normalmente.

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta, às 11 horas (de Brasília), para a disputa do segundo treino livre. O terceiro acontece no sábado, às 8h, seguida da atividade de classificação, às 11h. A prova será disputada no domingo, às 11h10.

A liderança do Mundial de Pilotos está nas mãos de Vettel, com 121 pontos, apenas um à frente de Hamilton. Bottas é o terceiro, com 86, seguido de Ricciardo, com 84, e Raikkonen, 68.