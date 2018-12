Programa que visa inserir a arte como agente transformador na vida de crianças e adolescentes, o Guritiba encerra o ano com um dia especial no vão do Museu Oscar Niemeyer. Será domingo 16, a partir das 15h, com brincadeiras, camarim de pintura, interação entre pais e filhos, show, teatro e contação de histórias, além de distribuição de pipoca e algodão doce. Tudo grátis.

Presente também os participantes do Programa Cultura em Família, que faz parte do Projeto Guritiba, e que tem o objetivo de apresentar a primeira experiência artística e cultural para famílias em situação vulnerável. Até o momento, a iniciativa atendeu mais de 500 pessoas e, todos que participaram durante o segundo semestre, serão convidados a participar da ação.

Programação

15h – Muralzinho de Ideias: Idealizado pela artista Luciana Varaschin, oferece diversas atividades artísticas e desplugadas para as crianças

16h – Gente que brinca: Idealizado por Siciane Geruntho (produtora cultural) e Thaís Schwind (educadora), o projeto é voltado para a integração de pessoas por meio de brincadeiras, oficinas, gincanas e palhaçaria.

16h – Contação de Histórias – Culturas do mundo em contos, com Ailén Roberto, especialista na arte de contar histórias pela Fatum Educação. Entre os contos que serão apresentados, estão o Urashima e a Tartaruga, do folclore japonês, e A Mulher do Pescador, da cultura alemã.

17h – Taque Tique Tá – MPB para Crianças: show de cantoria com Andrezza Prodóssimo, André Pordóssimo, Helena Sofia, Renan Mattar e Luís Rolin. O grupo, formado há oito anos, tem o objetivo de despertar o interesse do público infantil e adulto para a diversidade de ritmos brasileiros. Vai apresentar canções de seus próprios integrantes e de outros paranaense. O show é lúdico, valendo-se de fantoches, contação de histórias e interação constante com a plateia.