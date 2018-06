Guardia se reúne com secretário do Tesouro norte-americano

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem hoje (21) encontros em Washington com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI). Amanhã (22), ele cumpre agenda em Nova York, onde estão previstos encontros com investidores.

No FMI, a comitiva brasileira liderada pelo ministro terá reuniões com o vice diretor-gerente do Fundo Monetário, David Lipton, com o diretor executivo do Brasil no FMI, Alexandre Tombini, e com representantes dos departamentos de Assuntos Fiscais e do Hemisfério Ocidental da organização.

Também está prevista nesta quinta-feira reunião com Hector Gómez Ang, gerente-geral no Brasil da IFC – International Finance Corporation (Corporação Financeira Internacional). A IFC é uma instituição multilateral que pertence ao Grupo Banco Mundial, voltada para o setor privado.

Os secretários da Receita Federal, Jorge Rachid, e de Política Econômica, Fábio Kanczuk, acompanham o ministro na viagem aos Estados Unidos.

