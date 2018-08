Patrícia Vieira

O Grupo Vaticano, criado na década de 1920, é uma empresa familiar administrada por sua terceira geração. Os principais serviços oferecidos pela Vaticano são funerais, cerimoniais, cremação, sepultamentos, velórios, além de cremação e velório pet. Nos últimos anos a empresa vem buscando novas tecnologias que visam melhorar e humanizar o setor, buscando trazer mais conforto e auxílio emocional no momento do luto. O cemitério Vaticano, localizado em Almirante Tamandaré, já soma mais de 1830 jazigos e foi projetado para mudar o conceito e a imagem dos cemitérios e transformá-los em espaços de despedida e convivência.

Outra preocupação do Grupo é com a preservação do meio ambiente. Os equipamentos e a estrutura do cemitério são fiscalizados regularmente pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), e em casos de emissão de partículas poluentes acima do nível seguro, desligam-se automaticamente e aciona-se um alarme; Além de oferecerem a modalidade de cremação, que não ocupa espaço e não polui o meio ambiente ou o ar quando realizada em locais credenciados e autorizados. Ainda segundo dados da Vaticano em Curitiba quase 50% dos mortos passam pelo processo de cremação.

DI&C: A Vaticano é uma empresa do setor funerário que atua há quase 90 anos no mercado do Paraná. Quais os desafios e avanços do setor ao longo desse período?

Mylena Cooper: Com o passar dos anos, a Vaticano buscou imprimir tecnologia e modernidade aos tradicionais ritos fúnebres. O progresso pode se notar na arquitetura confortante, que visam auxiliar no processo do luto, por meio de técnicas terapêuticas, como a cromoterapia, aromaterapia, mobílias aconchegantes e mandalas com valores de auxílio emocional. Nos serviços os estudos da psicologia do luto orientam novos funcionários de como tornar mais fáceis os momentos mais difíceis de uma família. Na alimentação buscamos servir o “comfort foods” que remetem as lembranças de atenção e carinho. Os produtos são inovadores e a Vaticano traz o que tem de mais moderno no mundo para o nosso país. Diamantes feitos com cinzas de cremação, cabelos e pelos, peças de cristais e pingentes com cinzas. Realizamos chuvas de pétalas em auditório altamente equipado, com vídeo e som (música) para apresentação de fotos e imagens do ente querido. Temos os fornos mais modernos e de alta tecnologia de cremação e sistemas de sepultamentos ecológicos. São alguns exemplos. Representamos o Brasil na maior federação do segmento, a FIAT IFTA e isso nos permite ser uma ponte das novidades do setor.

DI&C: Quais os serviços e produtos oferecidos pelo Grupo Empresarial Vaticano?

Mylena Cooper: Funerais, cremação, sepultamento, velórios, cremação e velório pet, cerimoniais. Urnas, pingentes e cristais com as cinzas. Floricultura – Coroa, arranjos fúnebres, buquê e arranjos em geral. Diamantes feitos de cabelos e cinzas de cremação, diamantes feito de pelos e cinzas de animais.

DI&C: Em 2000 o Grupo Empresarial Vaticano inaugurou o primeiro crematório paranaense. Atualmente localizado em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nesses 18 anos aumentou a procura pelo serviço? Como é realizado o procedimento?

Mylena Cooper: Aumentou. Em Curitiba se for contabilizar as mortes ocorridas por mês, quase 50% passam pelo processo de cremação. Entre os motivos mais alegados pelos contratantes do serviço é por ser uma opção mais prática e econômica. Além disso, a cremação não ocupa espaço e não polui o meio ambiente ou o ar quando realizada em locais credenciados e autorizados pelos órgãos ambientais.

DI&C: Qual a destinação correta das cinzas? A Vaticano orienta os familiares nesse sentido?

Mylena Cooper: Na verdade não existe um destino correto, depende muito da escolha da pessoa em vida, ou da família, em decidir o que fazer com as cinzas. Temos atendido muitas famílias que cremam seus entes queridos e depois quando vão buscar as cinzas, nos perguntam, “e agora, o que fazer?”. Atualmente existem muitas opções, por exemplo, temos as salas de memórias onde ficam os lóculos (espaço isolado e individual) e nesse local, considerado um campo santo, a família pode colocar a urna de cinzas com os pertences pessoais do ente querido. Existem as opções de urnas biodegradáveis são as principais novidades do mercado. Entre os modelos oferecidos está a que vem com sementes nativas, que, adubadas com as cinzas da pessoa falecida, podem gerar uma planta. A urna biodegradável em forma concha é para cerimônias fúnebres em alto mar. É feita com material que se dissolve no contato com a água. Temos uma parceria com a NASA onde as cinzas podem orbitar em volta da terra, da lua ou ir para o espaço. Temos os cristais, serviço único onde às cinzas podem ser incrustadas, ou até virar uma linda joia, um diamante.

DI&C: Como funciona o serviço de cremação Pet?

Mylena Cooper: De forma humanizada fazemos a remoção do pet na residência ou clínica veterinária, levamos o animalzinho para nosso Pet Care para higienizá-lo e arrumá-lo na caminha para a cerimônia de despedida. Em poucas horas temos as cinzas resultantes que na maioria das vezes entregamos num pingente de cristal.

DI&C: Qual a capacidade de sepultamentos do Cemitério Vaticano? Quais procedimentos de proteção ao meio ambiente são feitos no local?

Mylena Cooper: O empreendimento já soma mais de 1830 jazigos. Projetado para mudar o conceito e a imagem dos cemitérios e transformá-los em espaços de despedida e convivência, o Cemitério Vaticano possui seis mil metros quadrados. O empreendimento oferece capelas velatórias, sala de memórias e a sala de cerimônias que conta ainda com tecnologia de ponta: sala equipada com câmeras de vídeo e sistema de áudio para homenagear o ente querido com músicas, fotos dos melhores momentos e vídeos que relembrem a vida ao invés de falar de morte. Quando finalizadas todas as fases, prevemos uma capacidade total de dois mil sepultamentos. Nossos equipamentos e estrutura são fiscalizados regularmente pelo IAP, em casos de emissão de partículas poluentes acima do nível seguro, desligam-se automaticamente e aciona-se um alarme.

DI&C: De que forma as novas tecnologias têm beneficiado o setor?

Mylena Cooper: O Crematorium Vaticano foi pioneiro no Brasil em oferecer tecnologias como a transformação das cinzas de cremação em legítimos diamantes, oferecer a incorporação de cinzas em peças de cristal e ainda dar a possibilidade de enviar as cinzas ao espaço. Também desenvolveu urnas biodegradáveis (para serem plantadas com as cinzas) e hidrossolúveis – para espargir as cinzas ao mar sem prejudicar o meio ambiente. Para quem está longe, já é possível participar de velórios onlines e há alguns anos, as salas de memórias das capelas Vaticano passaram a disponibilizar QR Codes nos lóculos com informações, fotos e até vídeos fornecidos pelas famílias das pessoas cujas cinzas encontram-se nesses locais – uma forma de manter presente a lembrança de quem já partiu. No entanto, o anseio humano vai muito além de preservar uma memória. E com certeza a tecnologia vai surpreender ainda mais.

DI&C: Com o crescimento populacional a destinação dos corpos vem se tornando uma preocupação da sociedade. O setor funerário prevê soluções para tal questão?

Mylena Cooper: Sim. A tendência mundial é o aumento da opção pela cremação. Países mais desenvolvidos superam mais de 60% da população a favor. Alguns, como a China atingem 99%.

DI&C: Quais os principais parceiros do Grupo Empresarial Vaticano?

Mylena Cooper: São vários parceiros como clínicas veterinárias, academias, psicólogos, laboratórios de exames, óticas, farmácias, faculdade, entre outros.

DI&C: Quais as expectativas e projetos do Grupo Empresarial Vaticano para o futuro?

Mylena Cooper: Os projetos visam estender os serviços da Vaticano para mais regiões de Curitiba, RMC e Santa Catarina, bem como diversificar produtos e serviços fúnebres. A melhoria contínua é nosso foco.

Perfil

Fundação: Década de 1920

Área de atuação: Setor Funerário

Local de atuação: Paraná – Curitiba e Almirante Tamandaré – e Santa Catarina.

Localização: Rua Trajano Reis, 587 – Bairro São Francisco – Curitiba.

Proprietários ou acionistas: Mylena Cooper

Funcionários:100

História

A Família Cooper ingressou no setor funerário na década de 1920. Em 1958 é consolidado mais um projeto e este ganha o nome da família Cooper. São vários nomes da família, entre irmãos e filhos, envolvidos no setor funerário.

Sob Nova Direção em 1976 a empresa passou a se chamar Vaticano sendo ainda administrado por um outro integrante da Família Cooper. A partir deste momento, e com os anos de atuação e desenvolvimento de um método de trabalho novo, e a alta qualidade de serviços direcionados à humanização e solidariedade, o empreendimento foi conquistando seu espaço, confiabilidade e credibilidade entre os clientes.

O novo empresário agregou aos serviços outras técnicas vindas de fora do país, Argentina, EUA e Guatemala. Serviços que atualmente são referência mundial pela alta demanda e eficácia. Inaugurou em janeiro de 2000, o primeiro crematório do Paraná, o Crematório Vaticano. Em 2007, inaugurou o primeiro crematório de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Também inaugurou algumas capelas mortuárias em Curitiba, Blumenau, Balneário Camboriú, Florianópolis e Palhoça. Em 2015, inaugurou o Cemitério Vaticano, em Almirante Tamandaré, em 2017 inaugurou a sede de Palhoça. A empresa estendeu seus serviços e cuidados para os membros pets da família, inaugurando em 2017 e 2018 dois crematórios Pets em Curitiba e Palhoça. Um dos empreendimentos mais novos, inaugurado pela Vaticano, em novembro de 2017, é a Vela da Fé onde na base da vela está o Velário Divina Luz. A vela tem 17 metros é iluminada sendo oficialmente considerada a maior vela do Brasil, que está localizada dentro do Cemitério Vaticano. É uma empresa de origem familiar sendo administrada pela terceira geração. A sede continua sendo no bairro São Francisco, em Curitiba.