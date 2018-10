O presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, José Inácio Ramos, reafirmou, nesta sexta-feira (28/9), o compromisso de manter a parceria com o município de Curitiba durante a nova gestão do Hospital Evangélico, assumido pelo grupo após um leilão.

Ramos falou sobre a continuidade da parceria em conversa com o prefeito Rafael Greca e a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak. “Sempre foi nosso desejo estar em Curitiba e temos certeza de que a nossa gestão vai fazer a diferença”, disse Ramos.

“Com a parceria com o município, vamos também retomar o significado da instituição para a cidade”, completou.

O prefeito Greca deu as boas-vindas ao presidente, dirigente e representantes da comunidade presbiteriana presentes ao encontro, que aconteceu na Praça Alfredo Andersen, que fica em frente à instituição. “A boa notícia é que o endereço de saúde vai ser melhorado, repaginado e continuará ao lado do nosso povo”, comemorou o prefeito.

A secretária Márcia Huçulak lembrou a referência do hospital para a saúde curitibana em várias especialidades como a área de queimados, alto-risco e pronto-socorro. “A instituição é reconhecida e vai trazer qualidade para a prestação de assistência na cidade”, comentou.

O Hospital Evangélico recebeu R$ 77,9 milhões de janeiro a agosto de 2018, do SUS Curitibano, somando verbas municipais, estaduais e federais.

Educação

O Instituto Mackenzie dará continuidade também aos cursos de ciências da saúde da Faculdade Evangélica.

Presenças

Participaram do encontro, também, o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), José Lupion Neto; e os representantes do Instituto Mackenzie, José Francisco Hintze Júnior; Rogerio Kampa; Anízio Alves Borges; José do Carmo Veiga de Oliveira e Antônio Cesar de Freitas. O reverendo Juarez Marcondes Filho; João Pedro Lupion e Tercio Amaral de Camargo também acompanharam o encontro.