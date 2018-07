O Grupo Malwee festeja seu cinquentenário com o lançamento do livro “Grupo Malwee 50 anos”. A publicação aborda, com detalhes, a trajetória da companhia e de seus fundadores. Uma história que teve início no século 19, quando uma família de imigrantes alemães deixa a Europa em busca de novas oportunidades no Brasil.

Em pouco mais de 200 páginas, o livro, produzido pela Fábrica de Comunicação, conta como a empresa fundada em Jaraguá do Sul (SC) se tornou uma das mais modernas companhias de moda do país, com quatro unidades fabris, oito marcas reconhecidas no cenário nacional e mais de cinco mil colaboradores.

Além disso, a narrativa mostra como investimentos em produtos sustentáveis e ações socioambientais, como a criação do Parque Malwee – uma das maiores áreas de preservação ambiental do Brasil.

A versão digital do livro está disponível no site www.grupomalwee.com.br.