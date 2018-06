Grupo gestor vai coordenar a implantação de parques na RMC

A governadora Cida Borghetti assinou nesta terça-feira (05), Dia Mundial do Meio Ambiente, decreto que cria a Unidade de Gestão dos Projetos da Comec – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. A UGP será responsável pelos projetos de quatro parques da Região Metropolitana de Curitiba: o Parque Ambiental Piraquara, o Parque Natural do Iguaçu (Araucária), o Parque Ambiental Itaqui (São José dos Pinhais) e o Parque Metropolitano do Iguaçu (São José dos Pinhais e Piraquara).

“Estamos dando um novo impulso ao processo de implantação desses quatro parques, que terão papel importantíssimo na melhoria das condições de drenagem na Região Metropolitana e ainda vão oferecer novos espaços de lazer para a população”, afirmou a governadora.

Os parques contribuem para o sistema de contenção de cheias e melhoria da qualidade hídrica e de drenagem. Também protegem as bacias mananciais do rio Piraquara (Parque Piraquara) e do rio Passaúna (Parque Natural do Iguaçu), preservam a Área de Preservação Permanente (APP) do rio Iguaçu (Parque Metropolitano do Iguaçu) e o meio ambiente, por meio da recuperação da vegetação nativa (Parque Itaqui).

Os quatro projetos receberão investimento de R$ 79,2 milhões, sendo parte em recursos federais, por meio do Programa Avançar Cidades – Saneamento, e parte contrapartida do Governo do Estado. A UGP será responsável pela coordenação de todo o trabalho de implantação, incluindo os contatos com o Ministério das Cidades, responsável pelo programa, e a elaboração de cronogramas, execução financeira, processos de licitação e acompanhamento e fiscalização das obras.