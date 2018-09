Campeão do mundo com a seleção francesa, vice-artilheiro e eleito o terceiro melhor jogador da Copa realizada na Rússia, o atacante Antoine Griezmann esbanja confiança e chuta para longe a modéstia. Em sua opinião, ele está no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Messi e está no topo do futebol mundial.

Em entrevista ao jornal espanhol AS, publicada nesta segunda-feira, o atacante do Atlético de Madrid diz que pode “se sentar na mesma mesa onde comem Messi e Cristiano Ronaldo”. “Sei que posso fazer melhor. Quero melhorar, quero ganhar e continuar assim, jogando dessa maneira”, disse o atacante.

“Há diferentes maneiras de ver o futebol. Está claro que sou um jogador diferente de Cristiano, Messi, Neymar e Mbappé. Estou no topo, mas sei que posso melhorar. Busco ser o mais completo possível. Não vou fazer 50 gols, mas busco ajudar no ataque e trabalhar para a equipe”, completou.

Ainda mostrando muita personalidade, Griezmann lamenta o fato de nenhum francês ter sido indicado ao prêmio de melhor do mundo. “Não podemos fazer nada. É o prêmio da Fifa e é uma lástima que não há nenhum campeão do mundo indicado. Fizemos um grande Mundial e todo o grupo merecia um prêmio: Mbappé, Varane, Kanté, que por mais que não se fale muito jogou um Mundial estupendo, ou eu mesmo. Mas é assim”, comentou.

Ele disse claramente que seu novo objetivo é tentar aparecer entre os melhores na Bola de Ouro entregue pela revista France Football, que antes era a mesma premiação dada pela Fifa. “Acredito que a Bola de Ouro tem mais prestígio, mais história, tenho na minha cabeça e faltam três meses para dar tudo e logo veremos o que acontece”, completou.