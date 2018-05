Greca visita mutirão e reforça apoio ao empreendedorismo

O prefeito Rafael Greca reforçou ontem, durante o Mutirão do MEI, o compromisso do município de incentivar a formalização de mais empreendedores em Curitiba. Ele afirmou que uma de suas prioridades é integrar ainda mais órgãos públicos à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Desde o ano passado, um convênio entre Prefeitura e a Junta Comercial já permite consultar on-line a viabilidade do imóvel em 48 horas.

“Curitiba apoia seus empreendedores e estamos trabalhando para que eles também possam solicitar, através da Redesim, as certidões do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e outros órgãos”, ressaltou Greca na abertura do evento promovido pela Prefeitura e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR). Durante todo o dia, seminários, consultorias e serviços gratuitos fazem parte de uma grande programação oferecida a microempreendedores individuais (MEIs) e àqueles trabalhadores que pretendem abrir um negócio.

Falando ainda sobre o esforço do município para apoiar novos negócios, Greca lembrou que os Espaços Empreendedor da Prefeitura, que oferecem vários serviços gratuitos de formalização dos MEIs, estão passando por modernizações dentro do conceito do Vale do Pinhão, o movimento de todas as áreas da Prefeitura e do ecossistema de inovação da cidade para tornar Curitiba a cidade mais inteligente do país.

Programação

O Mutirão MEI é uma boa oportunidade para os empreendedores se capacitarem em seminários sobre gestão, tecnologia, negócios inovadores, organização de finanças e imagem pessoal. “Os MEIs precisam ver a tecnologia como uma aliada para o crescimento do negócio e não é preciso investir muito. Saber usar as redes sociais, para divulgar os produtos, já ajuda a alavancar as vendas”, afirmou Luiz Gustavo Comeli, consultor do Sebrae/PR, que fez a palestra Tecnologias Emergentes e Oportunidades.

Fundador da startup curitibana Lavandapp, o empreendedor Gustavo da Costa Leonato falou sobre o tema Como Nascem os Negócios Inovadores. Segundo ele, uma empresa só terá sucesso se criar a cultura de ouvir o que seu público alvo, realmente, quer. “Ouça seu consumidor, vá diretamente à fonte para saber quais serão as novas transformações, seja um produto ou serviço, que realmente são imprescindíveis”, recomendou ele, que criou uma plataforma on-line que conecta possíveis usuários a pessoas comuns que querem ganhar uma renda extra lavando e passando roupa.

Durante o Mutirão, também é possível tirar dúvidas com vários órgãos da Prefeitura e outras instituições (Sebrae/PR, Corpo de Bombeiros, Receita Estadual, INSS e Conselho Regional de Contabilidade). “Eu já atuo como promotor de pequenos de eventos há dois anos e vim ao Mutirão para saber como faço para abrir minha empresa”, contou Dieisson Medeiros, 27 anos, que foi atendido nos Espaços Empreendedor.

As consultorias dos especialistas do Sebrae/PR e os atendimentos de instituições financeiras, como Sicredi, Sicoob, Movera e Fomento Paraná, tiveram muita procura. Segundo a comerciante Patrícia Mediato, 35 anos, as orientações recebidas serão muito importantes para o crescimento de sua distribuidora de óculos. “Preciso melhorar meu controle de custos e também buscar taxas de financiamentos mais baixas que as oferecidas pelo meu banco. Aqui, encontrei opções de juros bem mais leves e serão ainda menores se fizer os cursos do Sebrae”, declarou ela.

O representante comercial Silvano Gomide, 51 anos, deixou o mutirão satisfeito com as orientações dadas pelas equipes dos Espaços Empreendedor, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e das secretarias municipais de Finanças e Urbanismo. “Além de renegociar os impostos atrasados, também aproveitei para fazer a declaração anual de MEI e tirei dúvidas com as outras equipes se eu resolver trabalhar em outro negócio”, disse ele.

Semana

O mutirão no Parque Barigui faz parte da Semana MEI, que começou na última segunda-feira, com cursos, palestras, oficinas e consultoria sobre formalização de microempreendedores individuais e capacitação para crescer.

A programação termina, hoje, no Engenho da Inovação, no Rebouças, com a palestra Aprenda a Fazer o Seu Tempo Seu Maior Parceiro.