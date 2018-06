Greca pede estudo ao Ippuc para evitar alagamentos em escola da CIC

O prefeito Rafael Greca encomendou um estudo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) para resolver os problemas de alagamentos na Escola Municipal Dario Veloso, na CIC. O local á atingido com inundações toda vez que chuvas fortes ocorrem na cidade e parte do problema foi provocado por prédios que foram construídos em terrenos vizinhos à escola. Não está descartada, inclusive, a construção de um prédio novo para abrigar a escola e livrar a comunidade escolar deste transtorno.

A terraplenagem de prédios vizinhos construídos nos últimos anos, acabou deixando a escola num local mais baixo, suscetível a alagamentos. “O Ippuc está aí para isso, vamos entregar esta tarefa a eles”, disse o prefeito, ao cobrar uma solução definitiva para o problema.

O tema foi debatido durante o encontro de Greca com os gestores de núcleos da Prefeitura da Regional CIC, dentro do programa Prefeitura nos Bairros. A reunião foi feita nesta sexta-feira (15/6). “Nós estamos aqui ouvindo os gestores dos núcleos da Prefeitura e estamos ouvindo o povo também para que a administração ande numa direção só. Porque se cada um puxar de um lado, a Prefeitura não aguenta”, disse o prefeito.

Participaram também da reunião na Regional CIC, o administrador Raphael Keiji, a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, a coordenadora do projeto Bairros na Prefeitura, Rafaella Munhoz da Rocha, o vereador Toninho da Farmácia e a assessora do gabinete Cynthia Juraszek Maia Batista.

Centro de Integração Esportiva

O prefeito também foi informado do andamento da obra do futuro Centro de Iniciação Esportiva (CIE), na Praça da União. O local fica em frente à fábrica da Eletrolux e terá uma área construída de 1.600 m², espaço suficiente para atender duas mil pessoas por mês na prática de modalidades esportivas, como futebol, basquete, vôlei, promovidas pela Prefeitura. Os recursos são do Governo Federal e a obra deve ser concluída em agosto.