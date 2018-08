O Ministério das Cidades aprovou projeto da Prefeitura de Curitiba e autorizou recursos de R$ 168 milhões para a dragagem do Canal do Rio Belém. O município agora vai dar início aos trâmites para a liberação do dinheiro junto à Caixa Econômica Federal.

O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca, na quarta-feira, durante audiência do programa Bairros na Prefeitura, com lideranças da Regional Boqueirão.

Greca explicou que o reperfilamento do Rio Belém vai torná-lo capaz de receber um volume maior de água dos afluentes durante a época das chuvas e evitar alagamento nos bairros da regional. Além disso, o prefeito anunciou a criação de um parque linear ao redor do Canal do Rio Belém. “Este projeto vai mudar completamente o perfil da região”, previu Greca.

Formam a Regional Boqueirão os bairros Xaxim, Hauer, Alto Boqueirão e Boqueirão. A região tem 206 mil habitantes. A maior densidade habitacional está concentrada no Boqueirão e Xaxim.

Horta comunitária

Durante o evento, foi anunciado que a inauguração da horta comunitária da Vila Pantanal será no dia 5 de setembro. O projeto começou há nove meses e tem 5,5 mil metros de extensão.

De acordo com Daniel Bastos, chefe do núcleo da Secretaria Municipal de Abastecimento, a horta é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, a empresa Rumo Logística, Rede Evangelizar e comunidade da Vila Pantanal.

“Nós teremos nesta horta os canteiros fitoterápicos, com a plantio de ervas medicinais para a Unidade de Saúde da Pantanal”, explicou o prefeito.

Além disso, a horta vai integrar o projeto de educação ambiental da crianças do CMEI Vila Pantanal e a produção fará parte da alimentação dos curitibinhas.

Música

Mas a tarde não foi só trabalho. O artista Beto Santos apresentou duas canções de sua autoria falando das coisas de Curitiba. Dedilhando um violão, o cantor embalou a tarde com uma letra que apela à conscientização do curitibano com a sua cidade, incentivando a união de todos para cuidar do bem comum, que é o local onde se mora.

A canção tem o sugestivo título de Cidade Limpa. Beto também executou uma música em homenagem ao prefeito Rafael Greca.

O cantor é voluntário no projeto Musicalizando pelo Meio Ambiente (MMA) e foi convidado a integrar projetos da Prefeitura no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente.

Triatleta mirim

Por falar em curitibinha, uma criança que roubou a atenção na audiência foi o triatleta Leonardo Espíndola. O garoto, morador no Alto Boqueirão, tem apenas 9 anos e já é bicampeão de triatlo.

Leonardo é aluno da Escola Municipal Leonor Castellano e disse ao prefeito que está em busca de patrocínio para competir e que seu sonho é se tornar um grande atleta e participar das Olimpíadas.

O prefeito determinou que o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Emílio Trautwein, apoie o menino e procure ajudá-lo da melhor forma possível. “Quando você for para as Olimpíadas, eu vou estar na plateia”, garantiu Greca.

Mais curitibinhas

Do CMEI Jardim Paranaense, as crianças Cauê e Sofia também fizeram pedidos na audiência. Acompanhadas da coordenadora das Linhas do Conhecimento, a professora Rita Zem, solicitaram melhorias no Jardinete Professora Isaura Galvão Silva Feijó, que fica na mesma quadra do CMEI.

As crianças pediram limpeza e instalação de brinquedos. O Departamento de Parques e Praças vai incluir o pedido nos trabalhos de setembro deste ano.

Paratleta Xuxa

Carmem Silva dos Santos, a Xuxa, é paratleta há 37 anos e foi agradecer pelas rampas e obras de acessibilidade que a Regional Boqueirão tem implantado. Ela circula sempre pelas ruas e avisa a regional sobre pontos que necessitam de intervenção para melhorar a movimentação de cadeirantes.

Na audiência, Xuxa pediu melhoria de acessibilidade e sinalização no CEEBJA Dona Maria Deon de Lira, onde estuda.

O prefeito explicou que a Superintendência de Trânsito (Setran) já tem pronto um estudo para instalar rampa e sinalização no local já em setembro deste ano.

Agradecimentos

Ruinei Santos do Amaral, que realiza um trabalho social com crianças e jovens em uma escolinha de futebol, agradeceu as melhorias realizadas no Campo Itamaraty, onde jogam. O departamento de Parques e Praças atendeu a comunidade com execução de nova entrada do campo, escada e complemento de tela.

“Cada criança que está no futebol deixa de ir para a rua. Então eu agradeço o Ruinei pela melhoria de vida das nossas crianças”, disse Greca, ao entregar uma bola de futebol autografada para a escola.

Rodrigo Vidal, do Conselho de Segurança do Hauer, agradeceu pelo semáforo em fase de implantação na Rua Waldemar Kost esquina com a Oliveira Viana. Ele também enalteceu as operações integradas da Guarda Municipal, Polícia Militar e Setran visando melhoria da segurança da região.

Antonio Brasil, presidente do Conselho de Saúde do Boqueirão, também fez um agradecimento público ao prefeito e à secretária da Saúde, Márcia Huçulak, pelas melhorias nas unidades de saúde. Citou como exemplo a reforma das unidades Érico Veríssimo e Moradias Belém e a pintura interna e externa da Jardim Paranaense.

O prefeito agradeceu o reconhecimento e destacou que cinco unidades de saúde vão receber reconhecimento pelos serviços prestados: Waldemar Monastier, Jardim Paranaense, Tapajós, Xaxim e Pantanal. “Nós perseguimos a qualidade. Eu sou obcecado para que o povo seja bem atendido”, disse Greca.

Ao final do encontro, o prefeito agradeceu a presença da comunidade da Regional Boqueirão. “Esta é a casa do povo e todos são bem-vindos aqui”, afirmou.

Presenças

Participaram do evento o presidente da Cohab, José Lupion Neto; os secretários Luiz Gusi (Abastecimento) e Luiz Fernandes Jamur (Governo); Rosângela Battistella, da Setran; o administrador regional Ricardo Dias; a assessora de Gabinete do Prefeito Cynthia Juraszek Maia Batista; e Reinaldo Pilotto e Augusto Meyer Neto, da Secretaria de Obras.