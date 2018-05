Grandes ideias se transformam em grandes resultados, através da criação

A agência Candy Shop foi pensada para ser realmente diferente. Para começar, foi escolhida para ser uma “hot shop”, formato de agência popular em Amsterdam, Nova York e Londres, com uma estrutura ágil e extremamente criativa, com ideias de impacto que façam parte da vida das pessoas nas mais diferentes telas e formatos. Este pensamento criativo não está presente apenas na cabeça de quem trabalha na criação, mas também em toda a agência. É por isso que a Candy Shop acredita que uma grande ideia não vive sozinha. 80% é ideia, 80% é craft. É com esta filosofia que a Candy Shop trabalha sempre. Para todas as marcas, de todos os tamanhos. Porque transformar clientes em grandes e queridas marcas não é só uma questão de tempo. É o que faz a Candy Shop cavar cada vez mais todos os dias.

Em quatro anos, a Candy Shop se destacou com grandes conquistas e reconhecimentos do mercado publicitário no mundo inteiro. Foi a agência do ano do Paraná em quatro anos e Destaque Criativo no Sul do Brasil pela Revista Meio & Mensagem.

“Com quatro anos, a Candy Shop foi considerada a Agência do Ano em quatro ocasiões nessa premiação tão importante. É uma colheita de um período de muito trabalho”, comemora Bruno Regalo, diretor de Criação e sócio da agência.