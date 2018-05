Grande Belém tem mais 10 homicídios em 20 horas

Mais dez homicídios foram registrados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) na região metropolitana de Belém entre meia-noite e 20 horas desta quarta-feira, 2. Entre os mortos, nove foram baleados e um foi atingido por arma branca.

Os crimes foram no distrito de Icoaraci (3) e nos bairros da Cremação (1), Guamá (1), Marituba (1) e Curuçambá (4). No dia anterior, seis homicídios haviam sido registrados no mesmo período.

A região metropolitana de Belém tem registrado, desde domingo, uma série de execuções após o assassinato de uma policial militar. Segundo o governo paraense, a Divisão de Homicídios teve reforço para dar mais agilidade às investigações.

Nesta quarta-feira, 2, policiais militares apreenderam dez motocicletas e uma van em operação para buscar suspeitos. As apreensões foram feitas, segundo a pasta, no cruzamento da Rua São Clemente com a Avenida John Engelhard, ponto de intenso fluxo de veículos no bairro Tapanã.