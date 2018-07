São 159 apartamentos de diferentes categorias e funcionalidades como espaço fitness, spa com serviços de massagem, terapias e beleza, além de sauna seca

O Grand Hotel Rayon, inaugurado há 25 anos em Curitiba, voltou a funcionar em fevereiro. O hotel que recebeu investimento de cerca de R$ 6 milhões na modernização dos ambientes agora une o resgate da hotelaria tradicional garantido pelo seu fundador, Douglas Borcath e a bandeira da Nobile, uma das maiores administradoras e franqueadoras de hotéis do país.

DI&C: Após a formação de uma joint venture com a Nobile Hotéis, o Rayon voltou a operar em Curitiba no mês de fevereiro. Como vai funcionar a parceria?

Marilis: A parceria vai de encontro ao nosso novo posicionamento. Douglas Borcath, fundador do hotel, decidiu voltar à administração do Rayon para resgatar as características que fizeram dele um ícone de hospedagem e do bem receber na capital paranaense. E, como a Nobile é uma das maiores administradoras e franqueadoras de hotéis do país, selamos essa parceria comercial a fim de reforçar o posicionamento nacional do empreendimento e ampliar sua força de vendas. Buscamos assim reinserir o Rayon no mercado como a melhor opção de hospedagem e eventos em Curitiba.

DI&C: O espaço passou por reforma? De quanto foi o investimento?

Marilis: Sim, investimos cerca de R$ 6 milhões na modernização dos ambientes. Ampliamos o número de apartamentos (que, de 136, passaram para 159) e os espaços passaram por um retrofit assinado pelo arquiteto Eduardo Mourão, que manteve o perfil clássico do Rayon, mas com toques contemporâneos. O objetivo foi torná-los mais modernos e aconchegantes, visando atender as necessidades atuais do mercado. Também reestruturamos a academia, o spa, o lobby, o lobby bar e o restaurante Garbo. O novo Rayon conta com 159 acomodações – distribuídas em 19 andares – equipadas com ar condicionado, televisão, minibar, cofre digital, mesa de trabalho, telefone, secador de cabelo, Wi-Fi, janelas anti-ruído e novo enxoval. O último andar conta com uma confortável e completa suíte presidencial de 103 m², uma suíte sênior de 66 m² e duas suítes master com 55 m² cada. Há ainda opções de suítes executiva, luxo superior e luxo.

DI&C: Qual a infraestrutura disponível no hotel?

Buscamos resgatar a tradição do serviço excepcional na hotelaria. Por isso, somos o único hotel da cidade a oferecer o serviço de mordomia e um concierge focado no atendimento aos hóspedes mais exigentes. Dentre as demais funcionalidades oferecidas estão serviço de lavanderia, estacionamento próprio, espaço fitness, spa com serviços de massagem, terapias e beleza, além de sauna seca. Outro destaque é a nossa área de eventos – são cinco amplos espaços que acomodam até 800 pessoas simultaneamente, para eventos corporativos e sociais.

DI&C: O que os clientes poderão encontrar ao se hospedar no Grand Hotel Rayon? Quais os diferenciais do local?

Marilis: Além de todos as facilidades disponíveis para nossos hóspedes, através da excelência em gastronomia e serviços, também queremos que o curitibano encontre no Rayon um local onde ele possa vivenciar experiências únicas. Por isso, temos dois restaurantes internacionais abertos ao público (o Garbo, comandado pelo chef Claude Bezerra, serve um almoço executivo de segunda a sexta-feira e, aos sábados, a tradicional feijoada) e estamos finalizando dois bares que prometem se tornar ponto de encontro para quem aprecia música, bons drinks e alta gastronomia.

DI&C: Qual a capacidade de hospedagem do hotel?

Marilis: O Rayon conta com 159 acomodações – distribuídas em 19 andares e divididas nas categorias Executiva, Luxo, Luxo Superior, além das suítes Sênior, Master e Presidencial.

DI&C: Com 25 anos de história, o Rayon vive uma nova fase, quais as diferenças e semelhanças com o seu passado?

Marilis: A grande semelhança é o resgate da hotelaria tradicional, com serviços completos, uma estrutura impecável e muito mimo aos hóspedes. O Grand Hotel Rayon quer se diferenciar no mercado pela exclusividade nos serviços prestados, por isso oferecemos, por exemplo, o serviço de mordomia e um guest service excepcional. Além disso, queremos retomar o hábito do público curitibano em frequentar hotéis, seja nos restaurantes ou nos bares, que estão sendo preparados focados no público mais exigente, que busca exclusividade e conforto. A diferença se dá basicamente em uma estrutura mais moderna, com espaços sociais mais intimistas.

DI&C: O Brasil passa por uma séria crise econômica nos últimos anos. Como o setor hoteleiro vem enfrentando essa fase?

Marilis: A hotelaria tem o poder de se reinventar a cada momento de crise, isso já aconteceu em outros momentos de dificuldades no país e no mundo. Criamos novos serviços, suprimos novas necessidades dos clientes e seguimos oferecendo um serviço diferenciado de forma a não deixar que o momento econômico nos abale.

DI&C: Quais as expectativas e projetos do Grand Hotel Rayon para o futuro?

Marilis: As expectativas são as mais positivas. Curitiba é uma cidade que vem recebendo muitos investimentos em turismo e hospitalidade, temos um prefeito que tem pensamentos focados no turismo, o que nos ajuda a posicionar a cidade como um forte destino nacional. Por isso, buscamos posicionar o Rayon entre os melhores hotéis da cidade e nos inserir novamente na vida social e corporativa da capital paranaense.

Perfil

Fundação: 1993

Área de atuação: Hotelaria e turismo

Local de atuação: Rua Visconde de Nacar, 1424 – Centro

Localização: Curitiba – PR

Proprietários ou acionistas: Douglas Borcath

Funcionários: 70 funcionários

História

