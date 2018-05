Governo vai investir R$ 477,1 milhões nas faixas de domínio

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) lançou nesta semana cinco editais para realização dos serviços de conservação das faixas de domínio de aproximadamente 12 mil quilômetros de estradas da malha rodoviária do Estado. O investimento de R$ 477,1 milhões, para os próximos três anos, faz parte do Programa Estadual de Recuperação e Pavimentação de Estradas (Perc).

“Investimentos em melhoria e modernização das estradas representam mais segurança para as pessoas, menos custos e mais competitividade para a produção paranaense”, afirma a governadora Cida Borghetti.

Os serviços consistem na roçada de toda vegetação, remoção de lixo e resíduos, limpeza de valetas e bueiros, limpeza e pintura de meios-fios, pontes e pontos de ônibus, além do reparo das placas de sinalização. O secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, destaca o valor expressivo dos editais e a importância das intervenções que serão realizadas. “São serviços que farão toda a diferença para os motoristas e pedestres que circulam por toda a malha rodoviária paranaense”, afirma.

As atividades são fundamentais para manter a drenagem da pista, explica Rafael Rodrigues Teixeira, engenheiro civil da Coordenadoria de Gerenciamento da Malha Rodoviária do DER-PR. “Isso evita danos ao pavimento, além de contribuir com a segurança de motoristas e pedestres, proporcionando maior visibilidade nas estradas”, disse.

LOTES – As áreas que vão receber investimentos para conservação das faixas de domínio estão subdivididas em 40 lotes. Cada uma das cinco licitações inclui lotes de todas as regiões do Estado.

Serão 1,2 mil quilômetros de melhorias na Regional Leste, contemplados em 5 lotes. Na Regional dos Campos Gerais a licitação será feita em 7 lotes para conservação das faixas de domínio de 2 mil quilômetros de rodovias.

Na Regional Norte serão contemplados 10 lotes com extensão total de 2,4 mil quilômetros. Já na Regional Noroeste, a licitação corresponde também a 10 lotes, com extensão de 3,3 mil quilômetros. Na Regional Oeste a licitação será para 8 lotes com extensão de 2,4 mil quilômetros.

“Os serviços não serão realizados somente em rodovias que possuem maior fluxo de veículos, mas também em estradas não pavimentadas, onde será feita a roçada, limpeza dos dispositivos de drenagem, entre outros serviços”, afirmou Teixeira.