O governo dos Estados Unidos propõe congelar as regras de eficiências de combustível para carros e caminhões leves em 2020, uma medida que relaxaria regras para montadoras e provavelmente intensificaria uma disputa judicial com o Estado da Califórnia. A proposta apresenta nesta quinta-feira eliminaria uma forte alta nas exigências de economia de combustível adotadas na administração Barack Obama, em colaboração com a Califórnia.

As regras atuais preveem que as montadoras cortem emissões para que seus novos veículos vendidos possam rodar mais de 50 milhas por galão até 2025. A mais recente proposta está sujeita a opiniões do público durante 60 dias. Ela ainda prevê elevação nas metas para 2020, mas mantendo-as a partir daí no mesmo patamar. A nova meta seria de 37 milhas por galão até 2026. A medida resultaria ainda em um maior consumo de combustível – e de petróleo – nos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.