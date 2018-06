Governo lança edital para construção de viaduto em Foz

O Governo do Paraná publicou na sexta-feira no Diário Oficial o edital para construção de um viaduto no cruzamento da Avenida Costa e Silva com a BR-277, na chegada de Foz do Iguaçu, na região Oeste.

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), investirá R$ 20 milhões na obra, que é considerada uma das maiores demandas de infraestrutura do município. “Uma obra importante que vai facilitar a chegada em Foz, desafogar o trânsito em um dos principais acessos da cidade e aumentar a segurança para os motoristas, pedestres e ciclistas”, afirmou a governadora Cida Borghetti, que autorizou o lançamento do edital.

Além de eliminar um gargalo no trânsito de veículos em direção à fronteira com o Paraguai, o elevado também facilitará o acesso entre os bairros da região Norte de Foz do Iguaçu e o centro da cidade. “Uma melhoria esperada há mais de 20 anos pela população. O viaduto vai aumentar a capacidade de fluxo do local em cinco vezes e a projeção é atender a demanda de tráfego dos próximos 30 anos”, disse o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion.

OBRA

O edital prevê a execução dos serviços para adequação de capacidade da interação entre a BR-277 e a Avenida Costa e Silva, numa extensão de um quilômetro. De acordo com o projeto, a BR-277 será elevada, permitindo que embaixo dela seja construída uma rotatória, o que possibilitará separar o trânsito da rodovia do urbano e garantirá mais segurança aos usuários.

O projeto do viaduto foi doado pelo Fundo Iguaçu e ajustado por técnicos do DER-PR.

PRAZOS – As empresas interessadas em fazer a obra devem apresentar as propostas de preços e os documentos de habilitação até 26 de julho. Os envelopes serão abertos pela Comissão de Licitação no dia seguinte, às 15h, na sede do DER-PR, em Curitiba. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos dentro de um ano após a emissão da ordem de serviço.

Batizado de Lyrio Bertoli, o viaduto homenageia o ex-deputado e um dos pioneiros do oeste paranaense, que morreu recentemente em Foz do Iguaçu.