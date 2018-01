Governo garante recursos para binário em Pontal do Paraná

O governador Beto Richa garantiu nesta quarta-feira (17) que vai liberar recursos para a prefeitura de Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, construir um binário para aliviar o congestionamento no encontro entre a PR-407 (estrada que liga a BR-277 ao município) e a PR-412. O fluxo de carros no local gera engarrafamentos de até três horas, principalmente durante a temporada.

O projeto foi apresentado governador Beto Richa nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Marcos Fioravante. A reunião aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba. “A verba já está concretizada. Só precisamos que o município nos apresente toda a documentação para que possamos liberar os recursos”, disse o governador.

A nova via, de um quilômetro, vai ser construída paralela à PR-412. “Com essa obra, vamos poder solucionar um antigo problema da população”, disse Fioravante.

PROJETOS – O governo estadual tem outros projetos na PR- 412. Um deles prevê desapropriação de uma área de 175 metros de largura da rodovia. Será aberta uma rodovia paralela à PR-412 – com 17,9 km de pista simples entre a PR-407 e a zona portuária – e um canal de drenagem com 15,2 quilômetros.

Após receber licença prévia do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit), o projeto de engenharia está sendo ajustado. A licitação deve ser lançada neste primeiro trimestre.