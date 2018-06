Governo e lideranças discutem desenvolvimento do agronegócio

O Governo do Estado está aberto ao diálogo e ao trabalho conjunto com o setor produtivo, afirmou a governadora Cida Borghetti às lideranças do Sistema Faep/Senar, grupo formado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) o e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ações na infraestrutura, assistência técnica, articulação da cadeia, entre outras propostas, foram debatidas no encontro com representantes das entidades, nesta quarta-feira (27), em Curitiba.

“Existe uma sinergia muito positiva entre o Governo do Estado e as entidades do setor agropecuário. Trabalhar com inteligência, tecnologia e integração com as instituições é o que trará maior segurança e desenvolvimento ao agronegócio do Estado”, afirmou a governadora, que agradeu a colaboração das entidades.

Entre os principais assuntos discutidos está a criação de um grupo estratégico do agronegócio, com a participação de órgãos do Estado e da iniciativa privada.

“Buscamos nesta gestão ideias que contribuam para novas ações. Retomamos a Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de ser a interlocutora do Governo do Estado com os setores produtivo e empresarial. Um compromisso para gerar emprego, crescimento econômico e atrair investimentos” destacou Cida.

Na reunião, também foram abordadas ações para que o Paraná seja reconhecido como área livre de aftosa, para eliminação de barreira sanitária em todo o mercado internacional, além da melhoria da rede de estradas e energia alternativa.

Para o presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ágide Meneguette, é preciso pensar a médio e longo prazo. “O Estado tem muito a ganhar com novas tecnologias que surgem no dia a dia, cada vez mais precisamos nos aperfeiçoar e integrar. Temos obrigação de investir e criar condições para geração de emprego e riqueza para o Paraná”, afirmou o presidente.