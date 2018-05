Governo e academia discutem projeto da faixa de infraestrutura

A governadora Cida Borghetti recebeu nesta segunda-feira (14), no Palácio Iguaçu, os reitores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR), Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) e Universidade Positivo (UP). O propósito do encontro foi ouvir a academia sobre o projeto da faixa de infraestrutura em Pontal do Paraná, Litoral do Estado.

Cida disse que está se reunindo com todos os envolvidos no processo e já teve encontros com ambientalistas e lideranças da região litorânea para saber a posição de cada setor sobre a obra. “Somos um governo aberto ao diálogo e contamos com a contribuição da academia na elaboração das diversas políticas públicas. A participação das universidades em discussões como esta é fundamental”, disse.

A governadora afirmou que pediu aos técnicos do Estado um levantamento amplo sobre projeto da faixa de infraestrutura para conhecer detalhes da obra. “Nós trabalhamos para levar o desenvolvimento econômico ao Litoral paranaense, aliando sempre a proteção ao meio ambiente”, afirmou a governadora.

O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, afirmou que as quatro universidades podem auxiliar o Governo do Estado em tudo aquilo que for necessário para este processo. “Nossa posição não é de radicalismo, nem a favor e nem contra, mas de estudos técnicos e científicos mais aprofundados”, salientou o reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins.