Governadora nomeia novo procurador-geral do Estado

Sandro Kozikoski, professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, assume a Procuradoria-Geral do Estado, em substituição a Paulo Sérgio Rosso, que ocupou o cargo por dois anos e meio. A nomeação foi assinada pela governadora Cida Borghetti ontem, no Palácio Iguaçu.

O novo procurador-geral afirmou que dará continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Paulo Rosso. “É uma satisfação estar à frente desta que é uma das melhores procuradorias de estado do Brasil. Pretendo manter a estrutura institucional e alguns projetos em andamento e, também, contribuir com novas ideias”, disse.

Ele explicou que pretende aprimorar a atuação da Procuradoria-Geral do Estado, criando instâncias internas que atuem na conciliação e mediação de conflitos dentro do poder público. “Muitos conflitos entre os órgãos da administração pública podem ser adequadamente resolvidos por meio de uma instância interna, evitando que todos os processos deságuem no judiciário”, afirmou.

TRAJETÓRIA – Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Sandro Kozikoski é professor adjunto de Direito Processual Civil da UFPR e foi professor adjunto da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

É coordenador Científico da Especialização de Direito Processual Civil da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst) e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Kozikoski também é membro do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP), do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).